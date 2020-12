Maria Teresa 2, la fiction: anticipazioni, trama e cast

Maria Teresa 2 prende il via nella prima serata di Rai 3 di oggi, lunedì 28 dicembre 2020. La fiction straniera ruota attorno alla figura della storica Imperatrice austriaca: una donna potente che si ritroverà a dover fronteggiare nemici e pregiudizi.

Le anticipazioni di Maria Teresa ci svelano che la protagonista dovrà fare i conti con il comportamento dissoluto del marito, Francesco Stefano. Scopriamo gli altri dettagli sulla trama e il cast completo.

Dove siamo rimasti

Il primo capitolo di Maria Teresa vede l’imperatrice ancora impegnati negli anni dell’adolecenza. Ribelle e determinata, nutre un grande amore per Francesco Stefano, il duca di Lorena. Il suo amore è così forte che decide di non arrendersi finchè non le viene concesso di sposarlo. Al tempo stesso si prepara per succedere il padre al trono, padroneggiando gli studi di storia politica.

Maria Teresa 2, la fiction: anticipazioni e trama

L’armistizio con la Prussia non durerà a lungo, in seguito alla perdita della Slesia. I nemici sono decisi a conquistare alcune zone dell’Impero Asburgico, mentre Francesco Stefano continua a stringere alleanze con la Prussia e Federico II alle spalle dell’Imperatrice. Anche Maria Teresa ha il suo da fare: il marito rivolge le sue attenzioni alle altre donne e al gioco d’azzardo, quest’ultimo usato come scusa per finanziare la guerra. In preda alla gelosia e ai sospetti, l’Imperatrice arriverà persino ad accusare la suocera Elizabeth Charlotte di essere in realtà un’informatrice del re di Francia.

Decide quindi di cercare il sostegno del barone von der Trenck, nonostante il suggerimento dei suoi consiglieri. Il nobile le promette di riconquistare le terre bavaresi e di portarle come trofeo l’uovo di Norimberga. Le anticipazioni di Maria Teresa 2 rivelano che la protagonista dovrà presto fare i conti con una realtà diversa: Trenck marcia verso Monaco e saccheggia la Baviera, scegliendo di non fare ostaggi utili per lo scambio con i nobili austriaci catturati.

Maria Teresa 2, la fiction: il cast completo

A differenza del primo capitolo, Maria Teresa 2 prevede una protagonista diversa. Alla guida del cast troviamo infatti Stefanie Reinsperger al posto di Marie-Louise Stockinger. Il ruolo di Francesco Stefano è affidato invece a Vojtech Koteck, mentre Zuzana Stivinova interpreta Elizabeth. Sono presenti inoltre i seguenti attori: Tatiana Pauhofova (Elisa Fritz); Anna Posch (Maria Anna); Zuzana Maurery (Madamigella de Chartres); Lenka Vlasakova (Karoline von Fuchs); Dominik Warta (Johann Bartenstein); Alexander Barta (Graf Kinsky); Balint Adorjani (Nicholas Esterhazy); Cornelius Obonya (Gottfried Philipp Spannagel); Milan Ondrik (Leopold); Borek Joura (Karl Alexander von Lothringen); Johannes Krisch (Pater Johannes) e Peter Kocis (Tarouca).