Napoli, il maltempo colpisce il lungomare: danni ingenti e strada allagata [VIDEO]

Il maltempo che ha colpito buona parte del sud Italia ed in particolare la città di Napoli in queste ore sopratutto nella zona corrispondente al lungomare, che è stato letteralmente travolto dalla mareggiata poche ore fa.

Danni ingenti

La zona, molto famosa e solitamente particolarmente frequentata, è stata infatti colpita dalla mareggiata che ha investito le auto in maniera violenta ed ha danneggiato numerose strutture come i gazebo, disposti lungo tutto il tragitto corrispondente. Questo ha portato alla chiusura di Via Partenope, che resterà chiusa e tenuta sotto controllo almeno fino a domattina per la verifica della situazione, oltre a fare la conta dei danni e rendere di nuovo libero l’accesso, vista anche l’importanza del lungomare dal punto di vista prettamente pratico e logistico.

Colpita anche duramente la nota via Caracciolo, uno delle zone più conosciute di questa parte del capoluogo parteneopeo, come testimoniano alcuni video realizzati da chi si è trovato a passare attraverso la zona colpita:

😟😟…. #Napoli…ferita….trafitta dal #maltempo …. Ma Ancor di più dal cambiamento del #Clima colpa di NOI UMANOIDI….😕😕

Facciamo qualcosa adesso e subito

per il #Pianeta🌏 x i Nostri Figli 🙏🙏#Partenope si Rialzerà… #NAPOLI riavrà di nuovo il suo Lungomare!! 💪💙💪 pic.twitter.com/4rAonpAg6f — pino.Sa54 (@PinoSa54) December 28, 2020