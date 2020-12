Oroscopo 2021 – i segni che potranno incontrare l’anima gemella

Ecco alcune anticipazioni tratte dall’Oroscopo 2021 dedicate a tutti i segni dello zodiaco. Finalmente molti segni potranno buttarsi alle spalle le tensioni, i dissapori o i momenti di solitudine vissuti finora e aprirsi a un anno ricco di emozioni e nuovi incontri. Curioso di scoprire quali segni potranno incontrare l’anima gemella nel 2021?

Acquario

Secondo l’oroscopo 2021 tu sarai uno fra i segni che potranno incontrare l’anima gemella. Con stelle come le tue, sarà un’impresa ardua rimanere single il prossimo anno, non incontrare qualcuno capace di farti sentire le farfalle nello stomaco. Nei mesi in cui Marte sarà favorevole diventerai letteralmente magnetico e tutti cadranno ai tuoi piedi!

Bilancia

Alcuni mesi, come marzo e aprile, saranno davvero promettenti per i nuovi incontri. Non dovresti sottovalutare le conoscenze che farai in questo periodo, perché potrebbero regalarti delle sorprese. Chi comincerà una relazione durante il prossimo anno, potrà ben sperare in un destino duraturo e felice.

Sagittario

Come preannuncia l’oroscopo 2021 tu rientrerai nel gruppo dei segni che potranno incontrare l’anima gemella. Se sei solo da tempo e avrai voglia di rimetterti in gioco, preparati a vivere nuove emozioni. Avrai ottime possibilità di successo! Marte saprà renderti affascinante come non mai: approfittane!

Gemelli

Con una schiera di alleati del calibro di Giove, Saturno e Marte sarà difficile che l’amore non busserà alla tua porta. Anche i single più incalliti potranno imbattersi in un incontro speciale e provare quell’interesse che non sentivano da tempo. Preparati, perché Giove ti procurerà molte e diverse occasioni di incontro.

Ariete

Secondo l’oroscopo 2021 sarai di certo uno dei segni che potranno incontrare l’anima gemella. Si prospetta un anno particolarmente incoraggiante. Giove e Saturno in ottimo aspetto offriranno splendide opportunità e già a inizio anno potrebbe capitare l’occasione giusta!

Vuoi saperne di più? Leggi anche l’Oroscopo 2021 rivolto a tutti i segni zodiacali, con i nuovi transiti astrali più significativi, i mesi più proficui e tanti consigli utili.