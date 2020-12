Oroscopo Paolo Fox – domani martedì 29 dicembre 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 29 dicembre 2020. I giorni scorrono ed eccoci arrivati a martedì. Come proseguirà la settimana di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? L’Ariete si sentirà un po’ agitato, il Toro sarà in pensiero per i soldi. I Gemelli dovrebbero cominciare a risparmiare un po’, mentre il Cancro potrà organizzare un Capodanno piacevole. Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 29 dicembre 2020: Ariete

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà con molta agitazione che a tratti potrebbe diventare anche insoddisfazione, insofferenza. Non ne avresti motivo! Il 2021 sarà un anno importante, ma i nuovi progetti e le iniziative avranno bisogno di tempo per prendere il volo. Non riuscirai a ottenere tutto e subito come vorresti tu. Cerca di non avere fretta. In amore potrai contare sulla complicità di Venere in aspetto favorevole. Le storie, i flirt che nascono in questo periodo potranno trasformarsi in qualcosa di più importante durante le prossime settimane.

Previsioni Paolo Fox domani martedì 29 dicembre 2020: Toro

Domani sarà una giornata un po’ critica. In questo momento ti mancano le certezze riguardo il 2021 ed è probabile che ti stia chiedendo se ce la farai con i soldi, se ti trascinerai problemi a lungo. Entro aprile o maggio saranno molti i Toro che dovranno prendere decisioni di lavoro. Decisioni ce saranno prese lì per lì, senza aspettare troppo tempo. Se avrai la possibilità, ti converrà evitare di firmare contratti o accordi. Chi sarà obbligato a farlo, quasi sicuramente si tratterò di un impiego part-time. In amore le cose andranno un po’ meglio. Sappi, che gennaio sarà un mese particolarmente significati per gli affari di cuore.

Oroscopo domani martedì 29 dicembre 2020: Gemelli

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai cominciare a risparmiare un po’ di soldi in vista del prossimo anno. Tu hai progetti ambiziosi per il 2021, ma andranno finanziati! Dovrai impiegarci molta energia, ma probabilmente anche un po’ di denaro, per cui ti converrà organizzarti. Ora come ora ciò che più conta è iniziare a schiarirsi le idee sulla strada che vorrai intraprendere. Con Giove e Saturno in posizione buona i primi a trarne vantaggio saranno i Gemelli della prima decade e via via gli altri. Anche se stiamo uscendo da un anno molto triste, tu al contrario sei carico e grintoso come non mai!

Oroscopo domani martedì 29 dicembre 2020: Cancro

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo domani dovresti cominciare a pensare al Capodanno, fare programmi interessanti. Con la Luna nel segno sarebbe un peccato trascorrerlo senza far niente! Martedì ti metterà nella condizione ti ritrovare più positività. Nei prossimi tre giorni le stelle favoriranno gli incontri, i rapporti o i progetti da mandare avanti. Marte in aspetto contrario, purtroppo, potrebbe dare noia. Più di un Cancro potrebbe accusare del mal di stomaco o un piccolo male di stagione. Su di morale! Ti sei liberato dell’opposizione di Saturno.