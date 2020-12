Oroscopo Paolo Fox – domani martedì 29 dicembre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 29 dicembre 2020. La settimana prosegue ed eccoci a martedì. Quali sorprese riserveranno le stelle a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Il Leone si sveglierà pieno di forza, la Vergine avrà qualche soddisfazione in più. Preoccupazioni riguardo i soldi per lo Scorpione, la Bilancia invece potrebbe sentirsi messa da parte. Se vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani dedicato ai 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 29 dicembre 2020: Leone

Come denota l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai una bella forza e un piglio battagliero. La tua fine dell’anno sarà decisamente positiva e tu ritroverai fiducia nel domani. Sul lavoro però sarai costretto a prendere decisioni faticose. Questo perché nonostante il tuo entusiasmo, dovrai fare i conti con alcuni pianeti in opposizione che rimarranno anche nel 2021. Ogni scelta o proposta che dovrai valutare, preparati, perché sarà alquanto sofferta. Qualcuno arriverà a mettere in discussione quello che ha e considerare la possibilità di trasferirsi o cambiare. Cerca rifugio nell’amore che, al contrario, sarà promettente, qualora fosso colto da momenti di sconforto.

Previsioni Paolo Fox domani martedì 29 dicembre 2020: Vergine

Domani sarà una giornata interessante che potrebbe regalarti qualche soddisfazione. Sta per cominciare un periodo di grandi stimoli, di nuovi progetti per il futuro. In amore andranno particolarmente bene i rapporti con l’Acquario e i Pesci, due segni per cui provi amore e odio. Da un lato ti affascina la loro enorme creatività, la loro capacità di evasione, di leggerezza. Dall’altro lato ti innervosisce la loro poca organizzazione, il loro caos che ti mette in condizione, ogni volta, di dare un aiuto. A lungo andare dover aiutare sempre costa fatica!

Oroscopo domani martedì 29 dicembre 2020: Bilancia

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti sentirti un po’ giù di corda o messo da parte. È vero, la Luna sarà in aspetto contrario, ma da sola non potrà provocare grandi difficoltà. Tutt’al più potresti incorrere in qualche contrattempo ne portare avanti un progetto per questa giornata e nello sbrogliare certe situazioni nate nei mesi scorsi. Ma ricordati che il 2021 avrà Giove a favore: le situazione complicate si risolveranno. Non temere i prossimi cambiamenti! Anzi, rimboccati le maniche e buttati, perché già da gennaio potresti avere novità in amore o nel lavoro.

Oroscopo domani martedì 29 dicembre 2020: Scorpione

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani sarai molto preoccupato per i soldi e forse anche un po’ affaticato. Negli ultimi giorni qualcuno potrebbe aver discusso in maniera accesa con una persona, sparato a zero senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze. Come effetto ora stai vivendo un momento piuttosto conflittuale che ti leva serenità. Meno male che da domani sera la Luna entrerà nel Cancro, ottima posizione, e ti aiuterà a recuperare un po’.