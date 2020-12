Oroscopo Paolo Fox – domani martedì 29 dicembre 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 29 dicembre 2020. Siamo arrivati a martedì. Come continuerà la settimana di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Il Sagittario potrebbe sentirsi piuttosto stanco, mentre il Capricorno sarà molto nervoso. L’Acquario dovrà valutare il suo rapporto, i Pesci avranno nuovi dubbi in amore. Se vuoi approfondire, dai uno sguardo all’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai 4 segni finali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 29 dicembre 2020: Sagittario

Come racconta l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai fare i conti con la Luna in aspetto dissonante: sii prudente! Nel corso della giornata potresti sentirti piuttosto stanco, per questo sarà meglio non strafare. Qualcuno rischierà di prendere qualcosa, come un documento, un conto, in un momento di distrazione. L’amore sarà sempre in primo piano. Se troverai una persona capace di condividere le tue passion, una persona per nulla noiosa e abitudinaria, polemica e musona, è probabile che nasca una relazione importante e duratura.

Previsioni Paolo Fox domani martedì 29 dicembre 2020: Capricorno

Domani la Luna sarà in opposizione potrebbe renderti particolarmente nervoso: fai molta attenzione! Non ti buttare giù, però, perché continuerai a essere uno fra i segni favoriti di questo periodo. Servirà solo buona volontà e determinazione. Certo, alcune volte la tua risolutezza viene messa a dura prova da qualche superiore che non fa quello che dovrebbe fare! E questo fatto potrebbe suscitare un malessere interiore in te: non ti senti apprezzato a sufficienza. Qualcuno potrebbe perfino sentirsi vittima di un’ingiustizia. Preparati a entrare in un mese, gennaio, molto intrigante dal punto d vista relazionale.

Oroscopo domani martedì 29 dicembre 2020: Acquario

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani e nei giorni seguenti, chi sta portando avanti un rapporto traballante, dovrà fermarsi e valutare se varrà la pensa continuare oppure no. Per fortuna il prossimo anno aiuterà molte coppie a risolvere anche situazioni piuttosto complicate. Il fatto è che tu stai cambiando profondamente! In questo momento senti un bisogne crescente di fare una vita nuova, perfino insolita. Per andare avanti sarà necessario avere accanto una persona capace di comprenderti e che non reprima i tuoi sogni, le tue fantasie.

Oroscopo domani martedì 29 dicembre 2020: Pesci

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox in questi giorni stai realizzando il valore della famiglia e dell’amore. Qualcuno, forse i più giovani, potrebbero essere poco convinti della propria relazione oppure amano perdutamente una persona che c’è a intermittenza. Stai vivendo un periodo di grande crescita e cambiamento, forse partito dalle difficoltà vissute nei mesi scorsi. L’importante sarà che gli altri capiscano la tua condizione emotiva. Anche se vorresti essere d’aiuto, ora come ora sei tu aver bisogno di una mano. Ch però sta vivendo una crisi seria con il partner, dovrà prendere una decisione drastica.