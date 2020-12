Quali sono gli smoothies migliori per la salute del nostro corpo? Ecco la risposta dell’esperto

All’interno di una dieta sana ed equilibrata non dovrebbero mai mancare cibi sani come la frutta e la verdura fondamentali per il benessere del nostro organismo. Negli ultimi anni è nata una nuova moda che ci permette di mangiare questi alimenti così preziosi in modi alternativi. Stiamo per l’appunto parlando della preparazione dei gustosissimi smoothies che ci permettono di equilibrare e dosare i diversi alimenti ricchi di proprietà benefiche. Ma quali sono gli smoothies migliori per la salute del nostro corpo? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

Contenuto degli smoothies

All’interno degli smoothies vi sono fibre e le vitamine fondamentali per il benessere dell’organismo, normalmente uno dei modi migliori per assimilarle in modo idoneo sarebbe quello di mangiare frutta e verdura crude e con la buccia. Tuttavia questa soluzione spesso è poco piacevole per il nostro palato, ed è proprio per questo motivo che si può ricorrere ai salutari e gustosissimi smoothies, freschi e facili da preparare in pochi minuti! Gli smoothies sono perfetti per il fabbisogno quotidiano, e sono ideali da inserire all’interno di una dieta sana, leggera e nutriente. Bere a colazione o a merenda uno smoothies è una buona abitudine che avvantaggerà qualsiasi dieta grazie all’apporto di tantissimi nutrienti. Gli smoothies sono perfetti dopo aver praticato attività fisica, ma anche per chi vuole tenere sotto controllo il peso o integrare con minerali e vitamine che difficilmente si riescono ad assimilare, gli smoothies aiutano a superare quei limiti che un’alimentazione giornaliera può avere, specialmente se si ha poco tempo a disposizione per i pasti della giornata.

Equilibrare la dieta preparando smoothies

Gli smoothies sono molto nutrienti e ricchi di vitamine rispetto ai comuni frullati. Negli ingredienti sono presenti alternative valide, come lo yogurt magro al posto del latte o anche acqua o latte di soia. In base alle proprie esigenze si possono realizzare ricette detox a basso contenuto calorico, che apportano maggiore quantità di potassio, indispensabile per chi pratica attività sportiva. Depurare l’organismo con i detox smoothies associando i benefici della frutta con la verdura è una soluzione molto intelligente. Grazie alla barbabietola rossa si può realizzare uno smoothies in grado di contrastare l’ipertensione e l’anemia, inoltre, contiene saponine che facilitano il processo di eliminazione dei grassi, depurano l’organismo, migliorano e rinforzano il sistema immunitario oltre ad essere un ottimo diuretico.

Ingredienti per la realizzazione di uno smoothies alla barbabietola

barbabietola rossa

carota

mela dolce

pera matura

Prima di frullare il tutto ricordatevi di far scottare in acqua bollente la carota e la barbabietola e farle intiepidire.