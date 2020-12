Quali sono le donne più capricciose ed infantili dello zodiaco? Ecco la risposta

Spesso le donne si dimostrano maggiormente abili e mature in diverse situazioni dove invece gli uomini soffrono lo stress in maniera più evidente, ed è per questo che solitamente il genere femminile, nella sua infinita varietà e profondità viene considerato maggiormente affidabile a parità di età ed esperienza. Questo non significa che non esistono donne che anche in età adulta non presentino tratti capricciosi o comunque non considerabili maturi. Nello zodiaco alcuni segni zodiacali possono aiutarci a definire quali sono queste donne:

Leone

Non particolarmente umile, la donna Leone si piace molto ed ha costantemente bisogno di attenzioni, anche se la sua grande capacità a relazionarsi con pressochè tutti i profili caratteriali e mantenere un controllo sulle proprie emozioni è sicuramente uno dei suoi tratti distintivi. Tuttavia quando viene a mancare quell’attenzione di cui ha tanto bisogno, o quando non ottiene quello che vuole, fa letteralmente i capricci, ed il più delle volte è intrattabile.

Vergine

Le donne che meno appaiono superficiali, almeno esternamente, fanno parte di questo segno, fin da giovanissime molto sicure dei propri mezzi ma anche con la consapevolezza dei propri limiti. Sono grandi lavoratrici, molto maniacali e precise ma hanno difficoltà ad ammettere i propri errori, e quando sono costrette a farlo solitamente questo non avviene in modo ne sereno, ne maturo.

Pesci

Le Pesci amano vivere nel proprio contesto e solitamente hanno difficoltà a relazionarsi in maniera semplice con le nuove persone che incontrano, così come con i contesti. Nonostante ciò riescono ad adattarsi abbastanza bene, a patto di stare molto attenti a non criticarle senza opportune spiegazioni: sono personalità volubili ed estremamente sensibili che potrebbero rispondere in modo inaspettato in condizioni di difficoltà.