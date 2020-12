Roberta Di Padua Feste bollenti | Curve perfette fuori Uomini e Donne

Forse Roberta Di Padua potrebbe trascorrere delle Feste bollenti, almeno a giudicare dalle curve perfette che ha sfoggiato sui social poche ore fa. La dama ha indossato un completo intimo regalatole da un’amica che esalta il suo fisico perfetto. A conquistare il cuore di tanti cavalieri di Uomini e Donne, oltre alla grinta della dama di Cassino, sono sempre state, senza dubbio, anche le sue forme mozzafiato.

Il primo a innalzare Roberta a suo ideale di donna è stato più volte Armando Incarnato, il quale ha dichiarato di preferire le curve burrose di Roberta, agli addominali scolpiti di altre dame. Del resto, la dama di Cassino ha sempre dimostrato di tenere molto al suo fisico e non ha disdegnato neppure il ricorso alla chirurgia plastica, quando le è servita per migliorare la sua autostima.

Roberta Di Padua e le sue Feste bollenti

Poche ore fa, Roberta Di Padua ha sfoggiato sui social un completino intimo regalatole da un’amica. Forse Roberta Di Padua si appresta a trascorrere delle Feste bollenti nelle prossime ore? Non sappiamo cosa abbia in programma la dama, ma una cosa è certa: Roberta ha trascorso il Natale con amici e famigliari ai quali è legatissima, ma senza mai rinunciare alla sua bellezza e femminilità.

Nell ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda, la dama di Cassino ha fatto dei passi in avanti nei confronti di Riccardo Guarnieri. Tuttavia, il cavaliere pugliese è ancora restio a parlare di veri sentimenti nei confronti della dama. Come andrà a finire a Uomini e Donne? Ora che Riccardo si è definitivamente liberato del fantasma di Ida Platano e che Roberta ha chiuso una volta per tutte la conoscenza con Michele Dentice, che futuro li attende?

Sono in molti ad augurarsi al più presto un lieto fine per la dama di Cassino, amatissima per la sua grinta e per la sua bellezza indiscutibile.