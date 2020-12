Stefano Bettarini si scaglia contro i baci gay e tutto quello che sta succedendo nelle ultime settimane all’interno del GF Vip. L’ex concorrente squalificato a causa di una bestemmia, sembra non essere ancora riuscito a superare la drastica decisione del programma tanto da dargli contro più e più volte. Questa volta, infatti, le accuse di Stefano nei confronti del reality sono state dirette soprattutto a ciò che ha fatto Tommaso Zorzi negli ultimi giorni. L’influencer ha così baciato sia Pierpaolo Pretelli ma anche Andrea Zenga, scatenando la rabbia ma soprattutto parole dure da parte del suo ex coinquilino.

Quali sono state le parole dirette di Stefano Bettarini contro i baci gay e tutto quello che sta accadendo al Grande Fratello Vip?

Stefano Bettarini contro i baci gay al Grande Fratello Vip

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha così deciso di lanciare alcune accuse nelle sue storie Instagram nei confronti del programma. Secondo il suo punto di vista infatti, Stefano avrebbe lamentato l’esagerazione di alcuni atteggiamenti all’interno della casa sia dagli stessi concorrenti ma anche da parte della produzione. Così senza troppi giri di parole ha dichiarato tutto ciò che secondo lui è sbagliato.

Bettarini ha così spiegato e dichiarato che: “E per inciso, credo che qualcuno ci debba, vi debba delle spiegazioni su ciò che sia “politicamente corretto”. Ciò che stabilisce “chi” e “come” le famiglie ed i bambini saltino fuori soltanto quando ci sia da crocifiggere qualcuno! Scomparire subito dopo e appena si allude (ridendo e sorridendo) ad “uccelli” e “sc**ate“. O peggio, frasi irripetibili sulle donne! Vogliono forzarci e creare questa lobby. Non si combatte così l’omofobia. Il troppo stroppia sempre. Ma per me (personalissimo parere) ottengono solo e soltanto l’effetto contrario, ovvero irritare anche chi omofobo non lo è affatto”.