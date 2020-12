Susie Hariet: età, marito, figli – Tutto su di lei

Susie Hariet è una donna nota in Inghilterra, principalmente per essere la moglie di Dan Stevens.

Susie Hariet è nata il 22 dicembre 1975, in Sudafrica, come parte della comunità bianca del paese. È lì che è cresciuta. Si è molto ispirata alla mamma che è un’attrice e così presto si è dedicata a piccoli ruoli nei film.

La Hariet è sposata. Suo marito è il famoso attore inglese Dan Stevens. La coppia si è unita in matrimonio nel 2009 ed hanno tre figli, una femmina e due maschi.

Susie Hariet e suo marito si sono conosciuti nel 2004, quando lei era in Inghilterra e lavorava in un teatro. La donna ha 7 anni in più del marito, ciò non ha mai costituito un problema. Ciò che conta è il fortissimo amore che li lega.

Ecco come si sono conosciuti: Stevens ha rivelato: “Stavo togliendo il mio kit ogni sera al Crucible facendo i romani in Gran Bretagna, e lei stava apparendo in un musical”.

Da questo momento non si sono più lasciati. Susie Hariet e suo marito hanno vissuto a Londra dopo il loro matrimonio fino al 2012, quando poi si sono trasferiti a New York, dove vivono ancora. Hanno anche trascorso del tempo in Sudafrica.