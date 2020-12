Valentina Autiero pronta a tutto | Ritorno atteso a Uomini e Donne

E’ tempo di grandi cambiamenti per Valentina Autiero, la quale è pronta a tutto pur di prendersi la sua rivincita, dentro e fuori Uomini e Donne. Dopo molte settimane di assenza dallo studio di Uomini e Donne, la dama di Anzio potrebbe davvero essere pronta a tornare per iniziare il nuovo anno all’insegna dell’amore.

Valentina Autiero sembra aver trovato un nuovo equilibrio e sembra essere pronta a tutto per trovare la felicità che, fino ad oggi, le è stata negata, soprattutto a Uomini e Donne. Dopo sei anni di permanenza al trono over, la dama di Anzio è tra le presenze più longeve e amate del talk show di Maria De Filippi.

Valentina Autiero pronta a tutto per tornare a Uomini e Donne

Tuttavia, pare davvero che Valentina sia destinata a ricevere una delusione dopo l’altra in fatto di amore. Possibile che il suo carattere forte e, talvolta, irruento, non le renda le cose facili? In molti, anche sui social, hanno provato a suggerirle di modificare il suo atteggiamento e la dama sta facendo propri molti consigli, pur rimanendo se stessa. I suggerimenti che Valentina segue sempre alla lettera sono, però, quelli della padrona di casa, Maria De Filippi.

E’ stata proprio lei, infatti, a suggerire alla dama di Anzio di prendersi del tempo per se stessa, per superare la delusione dovuta alla brusca fine della conoscenza con Germano Avolio. Valentina, infatti, aveva investito sentimenti e aspettative nella storia d’amore col cavaliere campano che sembrava molto più profonda di quanto non si è rivelata. Una volta fuori dal programma, infatti, dama e cavaliere non si sono quasi più visti e hanno solo litigato, motivo per cui la conoscenza si è conclusa.

Ciò che tutti si chiedono adesso è quando ci sarà il ritorno tanto atteso di Valentina Autiero a Uomini e Donne? I fan della trasmissione non stanno davvero più nella pelle. Un indizio condiviso da Valentina Autiero su Instagram lascia pensare che possa davvero tornare presto. La dama, infatti, ha scritto: “Ogni cosa avviene sempre nel tempo e nel luogo giusti. Ogni cosa avviene quando sei pronto per riceverla”.