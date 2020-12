Arisa il rapporto con il suo corpo:” Bisogna avere fiducia nel futuro…”

La bellissima Arisa ha parlato del rapporto che ha con il suo corpo, un lungo percorso di accettazione che porta con sé delle difficoltà. Spesso la nostra visione ci porta a vacillare, a pensare di dover cambiare per forza qualcosa per un semplice difetto, ma ci scordiamo che proprio quello potrebbe essere il nostro punto di forza. E ce lo insegna una delle cantanti più brave che abbiamo nel panorama della musica italiana, con una sincerità ed una purezza disarmante.

Tempo fa ha deciso di modificare il suo corpo, soprattutto il viso per piacersi, per eliminare quel particolare che la faceva sentir meno ai suoi occhi. Ad oggi però, ha deciso di togliere tutto, di tornare al naturale per amarsi prima così e poi, un giorno, con annesso qualche cambiamento. Proprio lei che ogni giorno combatte per mandare messaggi di body positive, anche attraverso il proprio corpo mettendosi a nudo con ciò che potrebbe essere un punto debole.

Arisa il rapporto con il suo corpo

Arisa è stata invitata come ospite nel salotto di “Da noi… a Ruota Libera”, che tutti noi conosciamo sul palinsesto Rai condotto da Francesca Fialdin. Proprio qui ha voluto parlare di alcune decisioni che ha preso riguardante il suo fisico, confessando di aver sciolto tutto l’acido ialuronico per tornare al naturale completamente. Queste sono state le sue bellissime parole:” La mia bocca ora è originalissima, dopo un lungo periodo di riflessioni sul mio aspetto fisico. Se ero bella o non ero bella, se piacevo o non piacevo. E dopo varie infiltrazioni di acido ialuronico, quest’anno ho deciso di sciogliere tutto”. Oltre ad aiutare molte ragazze nell’andare oltre il modello della bellezza stereotipata, in realtà sta anche cercando di trovare il modo di accettarsi in tutto e per tutto.

“Dopo il 31 agosto sono ritornata alla mia faccia. Volevo ritornare com’ero. Magari qualcos’altro lo rifarò, ma mi piaceva l’idea di vedere la mia faccia normale a 38 anni. Mi sono voluta riappropriare della mia persona” ha aggiunto Arisa. Nel salotto di Rai1 ha concluso con uno dei messaggi più belli che potesse dare:” Mi amo a giorni alterni. Però il mio pensiero è fare sempre qualcosa per volersi bene ogni giorno, dedicarsi delle attenzioni anche se non sempre è possibile farlo. Io oggi non so dove sto andando, ma mi succedono sempre cose bellissime. Nella vita ho sofferto tanto e solo per colpa mia, sono stata condizionata tanto in passato, ma ho capito che bisogno avere fiducia nel futuro”.