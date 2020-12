Armie Hammer: Chi è il principe di Biancaneve – Tutto su di lui

Armie Hammer è un attore statunitense molto famoso ed apprezzato dal pubblico. Ha preso parte a numerosissime pellicole. Questa sera Armie Hammer sarà protagonista della prima serata di Rai Uno con Biancaneve. In prima serata sulla prima rete nazionale continuano i film ispirati ai più belli cartoni della storia. Stasera vedremo Biancaneve del 2012 con Julia Roberts e Lily Collins.

Armie Hammer è nato a Los Angeles il 28 agosto 1986, l’attore ha 34 anni ed è altro ben un metro e 91 centimetri. È figlio di Dru Ann Mobley e dell’uomo d’affari Michael Armand Hammer, il padre possiede numerose aziende.

Hammer è cresciuto fino ai 7 anni a Highland Park, una città nella contea di Dallas, per poi trasferirsi alle Isole Cayman fino ai 12 anni, quando è tornato negli USA con la famiglia stabilendosi nel westside di Los Angeles.

Inizia la sua carriera recitando in numerose serie tv come Veronica Mars, Desperate Hausewives. Nel 2009 partecipa a Gossip Girl.

Negli anni ha avuto ruoli di grandissimo successo anche grazie alla sua bellezza. Ha recitato in film di successo Biancaneve, The Lone Ranger, e tanti altri.

Per quanto riguarda la sua vita privata. Il 22 maggio 2010 Hammer ha sposato Elizabeth Chambers. La coppia ha due figli e quest’anno hanno ufficializzato il loro divorzio.