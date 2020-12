Armie Hammer: chi è la moglie Elizabeth Chambers – Tutto su di lei

By

Armie Hammer è un famosissimo attore statunitense molto apprezzato dal pubblico. Ha ricevuto anche molti premi come attore, quindi la sua bravura è indiscutibile così come la sua bellezza.

Armie Hammer è stato sposato fino a quest’anno con Elizabeth Chambers, scopriamo qualcosa in più su di lei.

Elizabeth Chambers attrice, modella e giornalista televisiva. La donna è nata nel 1982 a a San Antonio, in Texas, Stati Uniti. Ha iniziato la sua carriera quando era giovanissima, lavorando come modella e girando il mondo per partecipare alle sfilate degli stilisti più famosi.

La donna è un’attrice e tutt’oggi continua la sua carriera nel mondo della recitazione.

Nel 2007 Elizabeth Chambers conosce Armie Hammer ed i due si innamorano perdutamente, iniziano una favolosa storia d’amore e dopo tre anni si sposano.

La coppi ha due splendidi figli Harper Grace, nata nel 2014, e Ford Douglas Armand, venuto alla luce nel 2017.

Dopo 13 anni e 10 di matrimonio Elizabeth e Armie quest’anno hanno annunciato il loro divorzio.