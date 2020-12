Classifica e oroscopo mercoledì 30 dicembre 2020: Serata romantica per lo Scorpione, la Bilancia ha il morale a terra

Ecco l‘oroscopo di mercoledì 30 dicembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. I primi giorni della settimana sono scivolati via ed eccoci già a mercoledì. Quali segni saranno favoriti dagli astri in questa giornata? L‘Ariete e la Bilancia dovranno provare a scacciare via il pessimismo, mentre il Cancro vivrà una splendida fine dell’anno. Stanchezza e nervosismo per il Capricorno. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di mercoledì e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di mercoledì la Luna piena potrebbe suscitare qualche momento di pessimismo dovuto a qualche ricordo di questo 2020. È vero, il 2020 ha messo a dura prova gli animi di tutti, ma tu ora sei chiamata a ritrovare la fiducia nel domani. Il prossimo anno ti consentirà di esprimere e valorizzare al meglio le tue qualità. 3 stelle.

Toro

Questa Luna in Cancro ti spronerà a fermarti e pensare un po’. Vorrai esaminare la tua vita, capire, schiarirti le idee. Asseconda questa tendenza e non farti trascinare da Nettuno che tenterà il tutto per tutto per distoglierti. Preparati a vivere un Capodanno sereno all’insegna dell’intimità famigliare. 4 stelle.

Gemelli

In questa giornata potresti sentirti piuttosto nervoso, un po’ agitato. Forse sentirai la necessità di dire quello che pensi senza mezzi termini, soprattutto in amore. Perché invece non ti concentrerai sul tuo futuro? Comincia a fare programmi importanti, perché già a febbraio potresti avere grandi novità. 3 stelle.

Cancro

Si preannuncia una giornata molto speciale, grazie a una bellissima Luna piena nel segno. La tua emotività sarà raddoppiata. Crescerà il desiderio di ripartire da te stesso, di costruire un nuovo futuro, più autentico e forte. Sai di poterlo fare adesso che Saturno non è più in aspetto contrario. Nel frattempo, goditi un Capodanno più sereno insieme alle persone che ami. 5 stelle.

Leone

Come ti incoraggia a fare l’oroscopo di mercoledì dovresti sfruttare questa Venere ancora in buon aspetto per recuperare più serenità. Anche perché negli ultimi tempi il lavoro ti ha messo sotto pressione e il 2021 ti darà nuovi grattacapi. Dovrai scontrarti con alcuni pianeti opposti e gestire la tua vita professionale non sarà sempre facile. Per adesso, cerca di staccare la spina! 3 stelle.

Vergine

Sfrutta questa bellissima Luna per guardare al tuo futuro con fiducia ed entusiasmo. Nelle prossime ore qualcuno sentirà il bisogno di fare un bilancio di questo 2020. Non potrà che essere un bilancio positivo, perché difficoltà oggettive a parte, sei riuscito a costruire qualcosa di importante. Il 2021 non sarà di meno. 5 stelle.

Bilancia

Dovrai usare estrema cautela, perché la Luna in aspetto dissonante ti renderà agitato, forse stanco e demotivato. In aggiunta Nettuno potrebbe insidiare la tua lucidità mentale. Lascia correre questa giornata senza arenare nel pessimismo, nello sconforto. Prova a contrastare tutta questa negatività, perché il 2021 sarà un anno del tutto diverso. 2 stelle.

Scorpione

La Luna piena sarà in aspetto favorevole: ti aspettano 48 ore di maggiore serenità, di emozioni intense e voglia di amare. Il pianeta potrebbe indurti a esaminare questo ultimi anno e darti un voto finale. Potresti finire col sentirti poco soddisfatto. Lascia perdere se non tutto è andato come avresti voluto tu! Concentrati, piuttosto, sui nuovi progetti. Attenzione ai diverbi in famiglia! 4 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di mercoledì Venere nel tuo cielo e Marte in Ariete faranno da padrone! Sarai pieno di energia, di forza e voglia di amare. Sorridi! Stai andando incontro a un nuovo anno che ti permetterà di crescere tantissimo, su tutti i fronti. Già a partire da gennaio e febbraio potrai ricevere notizie interessanti. 5 stelle.

Capricorno

Servirà molta prudenza, perché la Luna sarà in opposizione. Potresti sentirti un po’ stanco e nervoso oppure potresti scontrarti con uno spiacevole contrattempo, come un ritardo o un rallentamento, che ti metterà di cattivo umore. Anche in famiglia correrai il rischio di scivolare in qualche discussione. Meglio fare attenzione! 2 stelle.

Acquario

Sarà una giornata un po’ strana. Nettuno potrebbe minacciare la tua sicurezza, la fiducia nel futuro. Nelle prossime ore potresti mettere in discussione i tuoi obiettivi, i tuoi talenti. Sforzati di non badare al pianeta dell’illusione e recupera l’entusiasmo, il tuo ottimismo, perché il 2021 sarà un anno unico nel suo genere! 3 stelle.

Pesci

Sfrutta al meglio questa bellissima Luna per regalarti una fine dell’anno romantica, in compagnia del tuo partner. Per le prossime 48 ore metti da parte i dubbi e le insicurezze e organizza qualcosa che sia speciale per voi due. Sarà una maniera bellissima per concludere questo 2020. 4 stelle.