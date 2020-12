Dayane Mello ironizza dopo la puntata:” Vado via, Stefania trattienimi…”

Dayane Mello ironizza dopo la puntata di ieri 28 Settembre in cui è stata la protagonista indiscussa. In mezzo per le sue parole anche in situazioni che riguardavano altri. Insomma, per la gieffina la diretta è stata davvero un susseguirsi di scoperte e di chiarimenti. Visto anche la sua propensione a commentare qualunque cosa accade dentro la casa. È sicuramente amata molto per tutte le dinamiche che crea dentro il Grande Fratello Vip. Ma dopo ieri è anche il bilico la sua amicizia con Rosalinda.

Dopo la visita di Natalia Paragoni al suo fidanzato Andrea per spiegare il perché del suo regalo di Natale fraintendibile, abbiamo visto una clip in cui la modella brasiliana confessava di aver sentito delle voci poco carine nei suoi confronti. Infatti, pare, da quanto conferma anche Giacomo Urtis, che le voci di Milano hanno visto dormire Natalia nel letto di un altro uomo quando era in vacanza a Capri. In più nella settimana non ha fatto altro che parlare male della sua migliore amica e Alfonso Signorini ha deciso di mostrare il tutto.

Dayane Mello ironizza dopo la puntata

Dentro la Casa, poco tempo fa, è entrato Mario che conosce abbastanza Rosalinda e con cui vi è stata una brevissima frequentazione. Tra di loro, visto che in mezzo vi era anche Sonia la quale si era avvicinata molto a Dayane, si è innescata una discussione e nella puntata hanno voluto chiarire la questione. Questo anche per non far passare un messaggio sbagliato che vedeva come traditrice Rosalinda nei confronti del suo ragazzo Giuliano. A questo punto il conduttore ha mostrato un video in cui si udivano le parole di Dayane. Inutile dire che la Cannavò si è infuriata mostrandosi anche delusa dal suo atteggiamento visto che credeva di aver trovato una persona di cui fidarsi ciecamente.

Da lì è iniziata una lite in cui Rosalinda si è mostrata più forte affermando di aver aperto gli occhi riguardo alcune cose:” Sono sconvolta. […] Adesso che sto iniziando ad acquisire consapevolezza su me stessa non vado più bene per Dayane, sarò un giocattolo usato e vecchio da mettere da parte. […] Sono me stessa, e se a te non sta bene va bene lo stesso, mi amo così come sono”. Se in un primo momento la modella brasiliana le ha urlato di non fare la drammatica, anche un ex gieffino dallo studio si è mostrato d’accordo con l’attrice. Parliamo proprio di Francesco Oppini:” Dayane si è avvicinata ai nuovi perché non la conoscono. Lei ad un certo punto prende e sparisce, ti lascia lì come una pezza da piedi“. Dopo la diretta Dayane ha voluto ironizzare sulla situazione dicendo:” Vado via. Stefania, per favore trattienimi perché voglio andare”. E lei ha replicato:” Se non ci fosse Dayane, possiamo dirlo perché non siamo migliori amiche, con chi litigherei?”. In tutto ciò si è mostrata sorpresa di non essere finita in nomination:” Io pensavo di essere nominata da tutti”.