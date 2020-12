Diego Costa rescinde con l’Atletico Madrid: il club iberico sulle tracce di Milik

Il futuro di Arkadiusz Milik tiene ancora banco in casa Napoli: l’attaccante polacco infatti è stato al centro di un lungo tira e molla con la società azzurra, che ha deciso di metterlo in vendita per non perderlo a parametro 0 la prossima stagione, e nonostante le trattative con numerosi club (in particolare la Roma), l’attaccante non ha trovato l’accordo economico, ed è attualmente fuori rosa.

Futuro in Spagna?

La società azzurra aveva stabilito un prezzo base di 40 milioni per il 26enne, somma che è inevitabilmente calata nel corso delle settimane perchè di fatto a gennaio il calciatore sarà libero di trovare un accordo con un altro club. L’ultima richiesta di De Laurentiis è di 18 milioni di euro che ha tuttavia allontanato gran parte delle pretendenti anche se nelle ultime ore una voce dalla Spagna potrebbe significare un trasferimento dell’attaccante alla corte dell’Atletico Madrid, che in queste ore ha accettato la rescissione di Diego Costa a causa di “motivi personali”. I Colchoneros hanno quindi bisogno di una punta e le caratteristiche dell’ex Ajax potrebbero essere quelle giuste per la rosa di Simeone.

Come riportato da il Corriere del Mezzogiorno da diversi giorni Napoli e Atletico hanno avviato fitti contatti telefonici per la definizione dell’affare, anche se resta da convincere il calciatore sulla modalità del trasferimento, visto che sembrava oramai sicuro andar via a parametro 0.