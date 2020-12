Frasi sul tempo – Il 2020 volge al termine. Mancano pochissime pagine da scrivere di questo anno, così unico e particolare. Quando un anno finisce è sempre tempo di bilanci, anche se quest’anno no è stato in generale un anno molto positivo. Il 2020 è stato l’anno di stare in casa, l’anno dello smart working, l’anno che non avevamo mai vissuto e che non vorremmo più rivivere. Vediamo le migliori frasi sul tempo.

Frasi sul tempo: ecco le migliori di oggi 29 Dicembre