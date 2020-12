Gianluca De Matteis confessa il difetto dopo Uomini e Donne: “Vanno sempre dove vogliono…”

By

Come tutti sanno, Gianluca De Matteis ha preso una decisione drastica nelle scorse puntate di Uomini e Donne e ha deciso di abbandonare definitivamente il trono. Il romano si sentiva a disagio per non aver costruito nessuna conoscenza importante con le sue corteggiatrici. Così ha deciso di dare un taglio a questa esperienza, della quale conserverà sempre un bel ricordo. Dopo Uomini e Donne, Gianluca De Matteis confessa qual è il suo più grande “difetto”, ma senza perdere il sorriso.

L’ex tronista conosce da tempo questo suo punto debole, eppure non sembra affatto preoccupato. Infatti, Gianluca De Matteis confessa il suo “difetto” su Instagram, ma senza perdere il sorriso, attraverso un post condiviso poche ore fa sul suo profilo. Ma di cosa si tratta?

Gianluca De Matteis svela il suo difetto dopo Uomini e Donne

“Vi giuro, io ci provo a pettinarmi… ma i capelli vanno sempre dove vogliono loro. Capelli 1 – Gianluca 0”. Insomma, a quanto sembra, uno dei principali difetti di Gianluca sono proprio i suoi capelli ricci e ribelli. L’ex tronista se ne è bonariamente lamentato anche durante il suo percorso a Uomini e Donne. Tuttavia, almeno per il momento, Gianluca non ha ancora deciso di “darci un taglio” e sembra tenere comunque alla sua chioma bruna.

In molti, nelle scorse settimane, hanno accusato Gianluca De Matteis di essere egocentrico e poco empatico, in particolare con le sue corteggiatrici, le quali, una dopo l’altra hanno tutte abbandonato il trono. I primi problemi sono iniziati con Camilla, poi anche anche Gabriella ha deciso di mollare e, infine, Dalila. Ma anche Lucrezia Comanducci, dopo settimane di indecisione, ha preferito Armando Incarnato al giovane tronista romano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca De Matteis (@_iamgianlucadematteis_)

Insomma, nessuna delle sue ex corteggiatrici sembra essere stata in grado di andare oltre le apparenze. Né, probabilmente, Gianluca è riuscito davvero a farsi conoscere per ciò che è veramente. Ma che futuro attendere, adesso, l’ex tronista, dopo Uomini e Donne, capelli a parte?