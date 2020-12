Gianni Sperti senza parole fuori Uomini e Donne: “Il vostro affetto ha…”

La notizia è stata diffusa dallo stesso opinionista di Uomini e Donne nei giorni scorsi: l’ex ballerino, Gianni Sperti, è stato colpito da un grave lutto famigliare. Gianni Sperti ha perso il padre e ha dato l’annuncio sul suo stesso profilo Instagram. Da quel momento, l’opinionista di Uomini e Donne è stato letteralmente sommerso di messaggi di vicinanza e cordoglio per la sua perdita. Tanto che Gianni Sperti è rimasto letteralmente senza parole e ha ringraziato tutti con una storia condivisa poche ore fa su Instagram.

La perdita di un genitore è sempre un avvenimento drammatico per chiunque. L’ex ballerino non è sceso nei dettagli delle cause della sua perdita. Tuttavia, chi lo conosce e lo segue sui social sa bene quanto Gianni fosse legato a suo padre, col quale ha trascorso un’infanzia felice in mezzo alla natura, forgiando il suo temperamento grazie al lavoro nei campi.

Gianni Sperti senza parole: “Il vostro affetto ha scaldato il mio cuore…”

Gianni Sperti è rimasto letteralmente senza parole per l’affetto che in centinaia gli hanno dimostrato, inondando il suo profilo di messaggi di vicinanza e condoglianze. Proprio per questo l’ex ballerino, ormai opinionista storico di Uomini e Donne da molti anni, ha voluto ringraziare tutti coloro che gli gli sono stati vicino, attraverso una semplice storia condivisa su Instagram.

“Il vostro affetto ha scaldato il mio cuore. Infinitamente grazie a tutti”. Con queste semplici parole, Gianni Sperti ha ringraziato tutti coloro che gli sono stati accanto in queste ore difficili. A scrivere messaggi all’ex ballerino non sono stati solo i suoi follower, ma anche molti volti noti di Uomini e Donne. Come Ida Platano, Gemma Galgani, Clarissa Marchese, Riccardo Guarnieri, Sara Shaimi, Pamela Barretta, Davide Basolo e molti altri.

L’affetto dimostrato da tutti ha scaldato il cuore di Gianni, sostenendolo in questo duro momento di tristezza.