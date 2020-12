Gli uomini più scherzosi in assoluto: ecco quali sono

Spesso molto invidiati, alcuni uomino presentano dei tratti caratteriali positivi, che consentono loro di approcciare gran parte delle situazioni con un fare scherzoso, in molti casi riuscendo ad essere anche contagiosi. Per loro ogni occasione (o quasi) è buona per mettere in mostra una battuta, un atteggiamento in grado di garantire attimi di buonumore, capacità che spesso risulta determinante per fare una buona impressione.

Ecco quali sono gli uomini più scherzosi e spiritosi in assoluto.

Leone

Non potevano che essere presenti in lista: non amano gli scherzi “pesanti”, quindi raramente creano disagio ed imbarazzo ma sanno mettere a proprio agio qualunque profilo adattando il grado dei loro scherzi e delle loro battute al contesto del momento. Impossibile non trovarsi a loro agio in loro presenza.

Sagittario

E’ capace di far ridere con scherzi e battute sagaci, ricercate e mai banali: il Sagittario non vuole fare il giullare della situazione, ma la sua intenzione è essere se stesso e portare un sorriso sui volti di chi gli sta intorno. Allo stesso tempo sa anche quando è il momento di fermarsi e tornare “seri”.

Gemelli

La loro capacità di prendere le cose in modo scherzoso è da ricondurre al loro modo di interpretare il carattere delle persone: Gemelli infatti è un segno analitico che spesso sfrutta il sarcasmo e l’ironia per far ridere senza parlare molto e per questo viene considerato uno “scherzoso intellettuale”.

Scorpione

Non aspettatevi battute volgari o scherzi “pesanti” da parte dello Scorpione che il più delle volte appare quasi distaccato. In realtà riserva la propria vena scherzosa alla sua ristretta cerchia di amici e parenti, riuscendo a sdrammatizzare anche le situazioni più spinose.