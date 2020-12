Grande Fratello Vip: Dayane Mello accusa in diretta la fidanza di Andrea Zelletta – VIDEO

Grande Fratello VIP ieri sera, lunedì 28 Dicembre è tornato live su Canale Cinque, condotto da Alfonso Signorini, con in studio Pupo ed Antonella Elia.

La puntata di ieri sera, seguitissima come sempre, ha regalato una serata di grandi emozioni, ma anche ha creato numerose dinamiche.

In dirette televisiva Alfonso Signorini manda un video in cui Dayane Mello in confessionale lancia una bomba su Natalia Paragoni, ovvero la fidanzata di Andrea Zelletta.

La modella brasiliana ha riferito che ha saputo da un amico che questa estate in una vacanza a Capri la bella Natalia avrebbe dormito in compagnia di un altro uomo. L’ ex corteggiatrice ha subito negato ed ha detto di non avere alcun segreto con il suo fidanzato, che il ragazzo sapeva di ogni cosa della vacanza caprese. Natalia nega categoricamente l’accusa di Dayane, e subito anche Andrea Zelletta è intervenuti in difesa della fidanzata. Andrea ha anche esortato la modella brasiliana ad informarsi meglio prima di diffondere notizie, soprattutto se così forti come in questo caso.

Ad ogni modo Andrea è al corrente di ogni cosa e non ha messo in dubbio per nemmeno un minuto il suo rapporto la fidanzata. Natalia ed Andrea sono molto innamorati ed il loro sentimento va oltre qualsiasi accusa.