Jasmine Carrisi tutta curve | Spacco vertiginoso per la figlia di Albano

Jasmine Carrisi si mostra tutte curve sul suo profilo Instagram e lascia piacevolmente colpiti i tantissimi fan che la seguono. La figlia di Albano Carrisi dopo la sua esperienza a The Voice Senior è stata apprezzata ma in particolar modo riempita di complimenti per i suoi modi garbati e rispettosi che ha nonostante la sua giovane età. Le migliaia di fan sul suo Instagram infatti, continuano a complimentarsi con lei per il comportamento e l’umiltà con il quale ha vissuto la sua prima esperienza. Il tutto in tv affianco di suo padre Albano Carrisi come giudice.

Nei giorni scorsi però, Jasmine Carrisi si mostra tutta curve nel suo profilo Instagram e lascia senza parole i suoi follower che hanno apprezzato il suo stile. Uno stile giovane e sempre più americano con cui la figlia di Loredana Lecciso ama confrontarsi tra consigli musicali e outfit sempre più particolari e alla moda. La sua ultima foto caricata infatti ha scatenato i complimenti grazie anche al suo spacco vertiginoso. Di cosa stiamo parlando?

Jasmine Carrisi tutta curve con il suo spacco vertiginoso

La figlia di Albano Carrisi durante il 2020 ha deciso di intraprendere la sua carriera nel mondo della musica pubblicando il suo primo singolo da titolo “Ego”. La sua determinazione e la sua voglia di fare l’hanno portata così ad essere scelta insieme a suo padre come unico giudice a The Voice Senior. In quel contesto Jasmine è stata in grado di farsi conoscere per quella che è. Ricevendo tantissimi complimenti da persone di tutte le età, dai suoi coetanei fino ad arrivare ai più grandi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

Nella giornata di ieri però, Jasmine Carrisi si mostra in modo provocante sul suo profilo Instagram. Capelli biondi con lunghezze rosa e un grande spacco sul pantalone che mostra le gambe. Una posizione che invece, sottolinea la tanta bellezza di Jasmine che per l’ennesima volta è premiata da complimenti anche per il suo stile.