Maria De Filippi in collegamento al GF Vip | La sorpresa a Tommaso

Maria De Filippi è stata ospite in collegamento al GF Vip per fare una sorpresa ad un gieffino, il quale prova una stima immensa verso di lei. Parliamo proprio di Tommaso Zorzi che durante un discorso con Cecilia ha confessato che la conduttrice è il suo personaggio televisivo preferito in assoluto. In aggiunta, scherzando, ha detto che per lei lavorerebbe anche per fare le fotocopie e portare del semplice caffè per il gusto di starle accanto. A questo punto è stato Alfonso Signorini a volervi far incontrare nella puntata di ieri 28 Dicembre tramite un collegamento.

Maria in un primo momento avrebbe parlato con il conduttore confessando come all’inizio non abbia nutrito molta simpatia nei confronti del gieffino, ma di averlo studiato molto. Dopo aver capito in un certo modo il suo carattere, ha cambiato totalmente idea su di lui trovandolo davvero una persona d’oro. Così ha felicemente accettato la proposta di fargli una sorpresa, la quale è stata sicuramente apprezzata da Zorzi che emozionato tremava come una foglia.

Maria De Filippi in collegamento al GF Vip

Chiamato nel Super Led, il gieffino si è ritrovato davanti ad un tendone nero con qualcosa di non identificato. Subito si è aperta la videochiamata con Maria e la reazione di Tommaso è stata davvero emozionante e pura. Addirittura tremando all’idea di averla lì davanti e di poterle parlare. Alfonso Signorini ha voluto mostrare una clip in cui si vedeva il concorrente esprimere tutta la sua stima nei suoi confronti. Subito dopo, in merito alla sua battuta di poter fare tutto per lei, il conduttore gli ha chiesto di togliere il telo scoprendo così una fotocopiatrice. È stato sollecitato a fotocopiare una frase che lui stesso ha affermato, facendo divertire tutto il pubblico.

Tra di loro poi vi è stata una lunga chiacchierata in cui Maria ha affermato:” Sono convinta, magari mi sbaglio, che c’è una parte che ancora nessuno ha visto. Che tieni ben nascosta e che è un po’ questa fragilità che hai. Spesso la mascheri per paura che le persone capiscano i lati deboli e possano colpire. Io però sono convinta che questa tua fragilità sia una bella cosa”. In aggiunta ha confessato di aver letto la scheda di Tommaso e di aver apprezzato molto il suo motto, il suo stile di vita e del suo essere romantico. Ha voluto anche approfondire un po’ il suo rapporto con gli uomini e con suo padre, nel riguardo della sua poca fiducia nelle persone del suo stesso sesso. Ha concluso:” Non mollare Tommaso, mi hanno detto che ogni tanto ti viene da andar via. Fidati di te stesso, fai vedere anche quel lato che nascondi. Non fa male far vedere quello che si è”. Prima di tornare in salotto Zorzi ha voluto esprimere queste parole verso di lei:” Io rimango senza parole, tutto mi sarei aspettato tranne te. È un onore, un orgoglio. Qualunque cosa accada io se esco sono contento”.