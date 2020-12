Oroscopo Paolo Fox – domani mercoledì 30 dicembre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 30 dicembre 2020. I giorni scorrono ed eccoci arrivati a mercoledì. Quali novità riserveranno le stelle a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Il Leone dovrà cercare di recuperare più tranquillità, mentre la Vergine potrebbe avere difficoltà con il partner. Nervosismo e stanchezza per la Bilancia, mentre lo Scorpione chiuderà l’anno in maniera più serena. Se vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani dedicato ai 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 30 dicembre 2020: Leone

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai impegnarti per recuperare più serenità, altrimenti vivrai male! Di recente hai vissuto scontri piuttosto accesi. Perfino chi ricopre un ruolo importante ha dovuto fare i conti con una piccola crisi. Preparati, perché nel 2021 ci saranno alcuni pianeti opposti. Questo vorrà dire che dovrai fronteggiare delle persone che punteranno i piedi, che non ti daranno ragione. Come reazione, più di un Leone potrebbe cedere alla tentazione di girare sui tacchi e cercare altrove. Già da qualche giorno sei alla ricerca di soluzioni per alcune difficoltà nate da poco. L’amore potrà venire in tuo soccorso. Qualcuno potrebbe aiutarti a schiarirti le idee.

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 30 dicembre 2020: Vergine

Il tuo anno finirà con un bilancio decisamente positivo, difficoltà a parte. Il 2020 è stato un anno che ha messo a dura prova tutti, ma i segni di terra sono riusciti a ottenere qualcosa più degli altri. E il prossimo anno non sarà meno promettente! L’unico cruccio rimane l’amore. In questo momento potresti vivere dei contrasti con il partner o qualche tensione di troppo. Il fatto è che il lavoro ti sta assorbendo parecchio e la coppia potrebbe averne risentito un po’. L’ideale sarebbe condividere un’attività con l’altra persona.

Oroscopo domani mercoledì 30 dicembre 2020: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai la Luna in aspetto dissonante. Potresti sentirti molto nervoso, affaticato, poco motivato. Occhio a non farti assalire da pensieri negativi, come quello di essere stato poco fortunato quest’anno. Ora come ora il pessimismo non serve a nulla. L’importante è cominciare a fare progetti ambiziosi per il prossimo anno.

Oroscopo domani mercoledì 30 dicembre 2020: Scorpione

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani e mercoledì riuscirai a scrollarti di dosso l’astio e il nervosismo che ti hanno accompagnato negli ultimi giorni, anche se mercoledì potrebbe salire un po’ di stanchezza mista a insoddisfazione. Negli ultimi tempi hai risentito molto delle chiusure e della pesantezza che stiamo vivendo. Occhio soprattutto ai rapporti fra genitori e figli!