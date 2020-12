Salvo Veneziano accusato di essere omofobo:” Altro che sensibilizzazione”

Salvo Veneziano è stato accusato di essere omofobo. Questo a causa di una sua condivisione dello squalificato Stefano Bettatini nei confronti dei vari baci che si sono scambiati dentro la Casa. Detto tra di noi, non riusciamo a capire il principio del messaggio che l’ex gieffino ha voluto mandare al conduttore Alfonso Signorini. Ha affermato che il programma voglia a tutti i costi portare contenuti che vedano l’omosessualità come argomento principale. Come se fosse troppo e potesse essere fastidioso agli occhi di qualcuno.

Insomma, il Grande Fratello, a detta sua, starebbe estremizzando “le situazioni per far passare un messaggio di normalità a tutti i costi”, e noi ci chiediamo se questo non sia considerata una cosa positiva? Nel 2020 alcuni discorsi proprio non si possono sentire, visto anche quanto in realtà sia normale vivere il proprio orientamento sessuale in totale libertà. In aggiunta farlo passare in un palinsesto così importante e visto può essere soltanto un aiuto verso tutte quelle persone che ancora non si sentono sicure di essere sé stesse.

Salvo Veneziano accusato di essere omofobo

Dopo aver condiviso le storie di Bettarini, le quali appunto ritraevano un lungo messaggio mandato al conduttore dove “denunciava” di vedere situazioni in cui gli uomini si baciano molte volte per scherzo, Salvo è stato accusato di essere omofobo. Subito i fan di Tommaso Zorzi non sono passati sopra questo fatto e hanno evidenziato come il suo pensiero, assieme all’altro squalificato, sia estremamente sbagliato. Salvio subito ha voluto controbattere, aggiungendo di avere tanti amici gay e quindi di non essere omofobo, insomma, una frase molto famosa.

Queste sono state le sue parole:” Ho condiviso le storie di Bettarini su Instagram perché penso pure io che il troppo storpia… Questo lo dirò fino alla morte… Questo messaggio è soprattutto per tutte le persone che seguono Tommaso, che hanno accusato me e Stefano di essere omofobi, cosa non vera, confermata dal fatto che ho vari amici gay da più di vent’anni”. Ha aggiunto:” Di tutto mi potete accusare, ma tranne di essere omofobo, razzista o di non rispettare le donne. Io credo sia giusto mettere da parte simpatie e antipatie e ammettere che il GF voglia per forza di cose estremizzare le situazioni per cercare di far passare un messaggio di normalità̀ a tutti i costi, senza capire che proprio questo voler sensibilizzare che contribuisce a dare voce all’omofobia”. Ha concluso:” Altro che sensibilizzazione… Il troppo forzare sta facendo indignare tutti… e tutti sto parlando dei miei tantissimi amici gay, persone con una grande sensibilità e soprattutto grande DIGNITÀ … Uno di questi miei tantissimi amici gay è il mio testimone di nozze…. Che sia chiaro così evitiamo la parola omofobia. Strumentalizzare tutto ciò, è una cosa di pessimo gusto”. Voi cosa ne pensate?