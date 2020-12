Santo del giorno 29 Dicembre: chi era San Davide

Davide è stato il secondo re di Israele, ha succeduto a Saul. L’evento biblico più significativo che lo riguarda è sicuramente lo scontro con il gigante Golia. Fu non solo un valoroso guerriero, ma anche un musicista e poeta.

Per la religione cristiana la figura di Davide è molto importante in quanto è il padre di Giuseppe, colui che da vita a Gesù. Per l’islam viene considerato un profeta, mentre per l’ebraismo Davide è il padre del Messia.

Dio aveva inviato in Israele il suo profeta Samuele per scegliere il nuovo re. Il profeta scelse tra i tre prescelti Davide. Il primo re di Israele, Saul, era vittima di alcuni demoni che si erano impossessati del suo essere, e non appena Davide fu eletto lo salvò. Davide suonò l’arpa ed in tal modo leniva il dolore del re. Per questo motivo San Davide è il protettore dei musicisti.

L’evento biblico di maggior importanza che riguarda Davide è lo scontro con il gigante filisteo Golia. Gli ebrei ed i filistei erano in guerra e Golia attendeva il suo sfidante. Da questa lotte il vincitore avrebbe determinato la vittoria di un popolo sull’altro. Davide decise di affrontarlo armato solo di una fionda. Il gigante, vedendolo così giovane, lo derise, ma Davide prese la fionda e scagliò la pietra, colpendolo in piena fronte. Golia morì e la sua vittoria lo rese famoso presso gli ebrei.

In tal modo Davide ridiede fiducia alle tribù di Israele e ridiede forza e vigore ad un popolo.