Valentina Autiero giudicata da tutti | Vita dura senza Uomini e Donne

Anche se è ormai lontana da Uomini e Donne da diverse settimane, Valentina Autiero continua a sentirsi giudicata da tutti. La dama di Anzio non manca mai di ribellarsi a tutte quelle critiche che ritiene ingiuste e gratuite. Proprio come quelle che le sono state mosse per le storie dei pranzi delle Feste in compagnia degli amici più intimi. Valentina ha raccontato di aver sempre rispettato le regole di distanziamento imposte dal Governo.

Tuttavia, sembra proprio che la dama sia oggetto di molte critiche e che non sia più disposta a tacere. Valentina Autiero non tollera di sentirsi giudicata da tutti, per questo non perde occasione per rispondere anche alle critiche più assurde, soprattutto sui social. Poche ore fa la dama di Anzio ha condiviso una storia significativa.

Valentina Autiero si sente giudicata da tutti?

“Conosci il mio nome, ma non la mia storia. Hai sentito cosa ho fatto, ma non cosa ho passato. Sai dove sto, ma non da dove vengo. Mi vedi ridere, ma non sai come ho sofferto. Smettila di giudicarmi. Sapere come mi chiamo non vuol dire conoscermi”. Parole decisamente chiare, che spiegano come la notorietà non giustifica tutti i commenti negativi ricevuti continuamente dalla dama.

Sembra proprio che, otre alle delusioni amorose, Valentina Autiero sia decisamente stufa di dover combattere coi pregiudizi di alcuni follower nei suoi confronti. Forse queste critiche potrebbero farle prendere la decisione definitiva di non tornare più a Uomini e Donne? Possibile che la dama di Anzio sia stanca di questa sorta di “sovraesposizione”?

E’ difficile fare pronostici in tal senso. Ma, vista la sua grinta e la sua determinazione, pare improbabile che Valentina Autiero possa farsi condizionare a tal punto dal giudizio altrui. Probabilmente, la dama si sta semplicemente prendendo tutto il tempo per riprendersi a tornare a Uomini e Donne più decisa che mai a trovare l’amore vero.