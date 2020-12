Veronica Burchielli in intimo bianco | La foto in body sorprende i social

Veronica Burchielli mostra una foto in intimo bianco e lascia tutti i suoi fan ma in particolar modo l’interno web senza parole. La ex tronista di Uomini e Donne negli ultimi mesi si è dedicata alla sua vita privata, riprendendo in mano alcuni hobby in sospeso e alcune proposte lavorative che l’hanno portata lontano dal mirino dei gossip.

La sua storia d’amore con Alessandro Zarino finita male a causa della distanza e delle incomprensioni caratteriali, ha cambiato il modo di vedere le cose. Così la ex tronista del programma firmato Maria De Filippi ha deciso di mostrarsi in una challenge che, negli ultimi giorni continua a girare su Instagram. Questo, l’ha spinta a mostrare una Veronica Burchielli in intimo bianco bellissima e come non l’avete mai vista prima. Di cosa stiamo realmente parlando?

Veronica Burchielli in intimo bianco: La foto in body fa il giro dei social

La ex tronista di Uomini e Donne nonché influencer continua nella sua pagina Instagram ad aiutare le sue fan a superare le loro paure. In particolar modo Veronica sono ormai tantissimi mesi che è riuscita a creare un vero e proprio gruppo di amiche con le sue fan con cui scambiarsi consigli sul proprio fisico e su tanto altro.

I fan della Burchielli però, non si aspettavano affatto di vederla in intimo bianco nelle sue storie Instagram. Veronica infatti, ha deciso di accettare la challenge postando le foto che risalgono a una data o a un avvenimento preciso e deciso dai propri follower.

La ex tronista ha così postato una sua foto in intimo bianco lasciando tutti i suoi fan ma anche l’interno Instagram senza parole. La bellissima Veronica ha così mostrato il suo fisico e i capelli lunghissimi che la caratterizzano da sempre. La stessa ha voluto sottolineare quanto le piaccia il suo body bianco anche se la foto non è recentissima, esso infatti è stato anche apprezzato dai social.