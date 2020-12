Armando Incarnato cancella Brunilde | Punto fermo a Uomini e Donne

By

Il 2020 volge al termine e sembra essere un periodo di drastiche decisioni per Armando Incarnato. Come anticipato da Il Vicolo delle News, infatti, Armando Incarnato cancella definitivamente la conoscenza con Brunilde. Con la dama ci sono stati troppi alti e bassi e il cavaliere ha spiegato le sue motivazioni senza più riserve. Stavolta sarà davvero tutto finito?

Armando Incarnato cancella Brunilde perché la considera “falsa”. Ma cosa avrà portato il cavaliere a mettere un punto su questa conoscenza che sembrava promettente fino a prima di Natale? Armando ha raccontato di aver ricevuto un messaggio di auguri di Natale da parte di Brunilde. La dama gli ha riservato delle parole molto importanti, ma, nonostante ciò, il cavaliere ha deciso di non rispondere al messaggio.

La motivazione è da ricercare nel fatto che Armando Incarnato è giunto alla conclusione che Brunilde sia stata “falsa” nei suoi confronti. Già, inizialmente, il cavaliere aveva avuto dei dubbi sulla dama, poiché Brunilde aveva detto di non conoscere affatto Armando, mentre a lui risultava che lei, in tempi non sospetti, avesse provato a contattarlo su Instagram.

Tuttavia, il cavaliere aveva deciso di passare sopra a questa vicenda ed era uscito più volte con Brunilde. La dama gli aveva manifestato un interesse superiore rispetto agli altri cavalieri che aveva frequentato. Ma, alla fine, qualcosa è andato storto e Armando ha deciso di chiudere definitivamente con Brunilde. La dama sembra non aver preso bene la cosa, soprattutto per il fatto che il cavaliere non gli ha neppure risposto al messaggio di auguri.

Ma Armando è apparso irremovibile e ha addirittura pregato Brunilde di smettere di provare a contattarlo per recuperare la situazione, perché per lui tutto è finito. Cosa riserverà il 2021 ad Armando Incarnato a Uomini e Donne?