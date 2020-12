Balotelli show all’esordio con il Monza: Super Mario segna dopo 4 minuti [VIDEO]

Un esordio migliore così non poteva esserci per Mario Balotelli, l’acquisto più oneroso del mercato estivo del Monza, capitanato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani: l’attaccante italiano infatti ha scelto di rimettersi in gioco dopo l’annata negativa a Brescia la scorsa stagione, e dopo la prima convocazione arrivata nella giornata di ieri da parte di mister Brocchi, l’ex Inter e Milan ha “timbrato il cartellino” alla prima occasione utile, ossia dopo pochissimi minuti dall’inizio del match contro la Salernitana capolista in Serie B: la sua rete ha permesso ai brianzoli di portarsi in vantaggio, che poi è aumentato con la rete di Barillà allo scadere della prima frazione.

Entra Balotelli, jugando su primer partido con el Monza en Serie B y en su primer toque de pelota pasa esto👇🏻: pic.twitter.com/6pTwnLH1sI — Fernando Palomo ESPN (@fernandopalomo) December 30, 2020

Ovviamente è prematuro parlare di “rinascita”, per uno dei talenti italiani più discussi dell’ultimo decennio, anche se segnare subito in una partita così importante darà sicuramente un segnale anche alla dirigenza che tanto lo ha corteggiato per scendere in cadetteria.