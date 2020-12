Bettarini è in causa con il GF Vip | Poca chiarezza dietro la sua squalifica

Da quanto ha affermato Bettarini è in causa con il GF Vip per alcune cose che non gli sono molto chiare riguardo il modo in cui è stato trattato e la sua squalifica dal reality. È stato proprio lui a confessarlo tramite il suo profilo Instagram dove è stato anche supportato dai suoi follower. Quest’ultimi insieme all’ex calciatore trovano ingiusto come sia stata gestita la situazione di Samantha, la quale ha usato parole terribili nei confronti di Stefania Orlando.

A detta sua nel programma si userebbero due pesi e due misure a seconda del concorrente, ma soprattutto la sua uscita, dopo solo tre giorni, sarebbe stata fraintesa dal suo intercalare toscano. È stato un fan di Bettarini ad esprimere il suo pensiero nei confronti della questione consigliando di riunirsi con tutti gli altri squalificati: Denis Dosio, Filippo Nardi e Fausto Leali. Questo a causa della questione, appunto, delle frasi della De Grenet quando ha affermato di volere “uccidere” la sua coinquilina.

Bettarini è in causa con il GF Vip

La risposta dell’ex marito della Ventura è stata una doccia fredda per tutti. Infatti, tramite i suoi social ha dichiarato di essere passato per vie legali con la produzione:” Io sono già in causa, come vedete non sono stato e non verrò più chiamato nei programmi. Le verità sono scomode se escono quando ci sono giochi di potere”. Ma non solo, a sostenerlo è scesa in campo anche la sua fidanzata Nicoletta Larini. Proprio lei pensa che dietro la sua squalifica ci siano motivazioni ancora poco chiare. Ha così espresso il suo pensiero quando sempre un follower ha fatto notare come Bettarini abbia chiesto scusa a tutti dopo l sua eliminazione.

Queste sono state le sue parole:” Se una volta uscita ti avessero detto che hai offeso milioni di telespettatori e non solo, avresti chiesto scusa anche tu. Poi una volta uscita realizzi che ti hanno voluto far credere quello che non è. Madosca è un intercalare non solo toscano e sdoganato da anni… Ammesso che sia questo il motivo dell’eliminazione…”. Inoltre, la questione non finisce qua. L’ex gieffino è sicuro che qualcuno avrebbe chiesto “la sua testa” per zittirlo nel riguardo di alcuni flirt con altre ragazze all’interno del programma. Si è così sentito preso in giro anche per ciò che è avvenuto prima del suo ingresso. Stando alle sue parole avrebbe passato una lunga quarantena e poi firmato il contratto in fretta senza neanche la presenza del suo manager.