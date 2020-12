Classifica e oroscopo giovedì 31 dicembre 2020: Capodanno romantico per il Sagittario e i Pesci

Ecco l’oroscopo di giovedì 31 dicembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. I giorni scorrono veloci ed eccoci arrivati a Capodanno. Come trascorreranno quest’ultima giornata del 2020 i segni zodiacali? L’Ariete sarà piuttosto confuso, mentre per i Gemelli e l’Acquario ci sarà smania di fare, di mettersi in gioco. Capodanno sottotono per lo Scorpione, la Vergine dovrà dare spazio agli affetti. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di giovedì e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di giovedì non sarà una fine dell’anno particolarmente avvincente, e non solo per le misure restrittive! La Luna potrebbe renderti un po’ confuso, forse perfino nervoso. Ti converrà usare cautela e non avere troppe pretese. Pensa, piuttosto, che sta per iniziare un anno molto importante, un anno che ti vedrà risalire la china. 3 stelle.

Toro

Preparati a vivere un Capodanno all’insegna dell’intimità famigliare, di pochi ma sinceri affetti, della tranquillità e della misura. Se non vorrai sciupare l’atmosfera, prediligi la diplomazia all’impulsività, il silenzio alla disputa. Sarà un ottimo modo per recuperare energia e tranquillità. 3 stelle.

Gemelli

Anche se sei smanioso di metterti in gioco, di recuperare il tempo perso, per quest’ultimo giorno prova a rallentare i ritmi. La Luna potrebbe stuzzicare la tua ansia di fare, inducendoti ad agire. Non avere fretta! Dai tempo al tempo e per il momento regalati un Capodanno tranquillo. 4 stelle.

Cancro

La Luna ancora nel tuo cielo non sarà di grosso aiuto. In questa giornata potrebbe mancarti l’energia e la serenità, potresti diventare intollerante a regole e imposizioni. Organizza qualcosa di semplice e tranquillo, con pochi affetti. Prova a rilassarti in compagni delle persone che ami. 3 stelle.

Leone

Come indica l’oroscopo di giovedì dovrai avere particolare prudenza, se non vorrai chiudere l’anno nell’agitazione. Per le prossime ore impegnati a lasciare andare tutta la negatività di questi ultimi giorni e regalati una serata insieme alla persona che ami. Ripromettiti che non trascinerai nel 2021 ostilità e risentimenti. 2 stelle.

Vergine

Questa Luna tenterà di allontanarti con la testa dal presente, da chi ti sta accanto. Rischierai di passare la giornata assorbito dai tuoi pensieri, dalle idee e dai progetti per il futuro. Così facendo, però, potresti trascurare proprio le persone che più contano nella tua vita. Sii prudente! 3 stelle.

Bilancia

Prova a staccare la spina dai tuoi timori, dall’ansia per il futuro. Concediti una fine dell’anno più serena in compagnia di chi ti fa stare bene. Arrovellarsi cercando soluzioni nell’immediato, stare male per quello che potrebbe o non potrebbe accadere non servirà a niente. Rilassati, piuttosto e ricarica le batterie. 2 stelle.

Scorpione

Nonostante questa Luna armoniosa, potresti vivere un San Silvestro piuttosto sottotono. Le restrizioni, le imposizioni, alcune situazioni non semplici, forse anche qualche tensione in famiglia contribuiranno a renderti un po’ nervoso, forse perfino affaticato. Per questa giornata, non strafare. Organizza, invece, qualcosa di tranquillo e piacevole, qualcosa che riesca a distrarti. 3 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di giovedì scegli di trascorrere il Capodanno con la persona che ami, con chi ti fa stare bene. Non temere di essere scortese, avrai modo e tempo per recuperare, ma per questa giornata metti i tuoi desideri in primo piano. Si preannuncia una fine dell’anno particolarmente promettente per l’amore. 5 stelle.

Capricorno

Dovrai usare estrema cautela, perché con la Luna in opposizione e Marte in aspetto contrario non si scherza. Potresti sentire la necessità di fermarti e fare un resoconto di questo 2020. Fai attenzione, però, a non diventare ipercritico con te stesso e nemmeno con gli altri! Sforzati di passare la giornata in maniera più tranquilla. 2 stelle.

Acquario

Giove e Saturno ti renderanno particolarmente irruente, smanioso di fare progetti per il futuro. Fai attenzione, però, a non trasformare tutta questa energia in irascibilità, specialmente se avrai a che fare con chi non riesce comprenderti con chi cercherà di limitare le tue ambizioni. 4 stelle.

Pesci

Una Luna bellissima ti regalerà un Capodanno piacevole, a patto che tu lo trascorra con le persone giuste. Metti da parte i turbamenti interiori che hanno caratterizzati questo 2020 e concediti un po’ di leggerezza, un po’ di distrazione. 5 stelle.