Forrest Gump: trama, trailer e cast del film

Forrest Gump è il film che Italia 1 propone per la sua prima serata di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020. La pellicola appartiene al genere commedia e drammatico ed è diretta da Robert Zemeckis, interpretato da Tom Hanks.

La trama di Forrest Gump ci permette di conoscere da vicino la storia di un ragazzo, cresciuto con un ritardo cognitivo e problemi fisici. Nel corso della sua vita affronterà bullismo e conoscerà l’amore, grazie all’incontro fortunato di Jenny. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer in italiano e il cast completo.

Forrest Gump, la trama

Forrest vive da solo con la madre in un piccolo paesino dell’Alabama: la donna, consapevole dei suoi problemi fisici e mentali, cerca di spronarlo a considerarsi al pari di tutti gli altri. Per questo decide di assicurarsi che il figlio abbia le stesse opportunità dei coetanei, anche se questo vuol dire concedersi al preside della scuola perchè possa ammetterlo fra gli iscritti. Forrest intanto fa la conoscenza di Jenny, una ragazzina con cui diventa subito amico e che lo aiuterà a scoprire le sue abilità di corridore. Il ragazzino infatti riesce a liberarsi dalle protesi alle gambe per sfuggire ad un gruppo di bulli. Questo gli permetterà di avere diversi successi nel mondo dello sport, ma presto la sua vita si dividerà da quella di Jenny. Soprattutto quando Forrest deciderà di arruolarsi nell’esercito.

Riuscirà però anche in questo campo a dimostrare il proprio valore, riuscendo a salvare gran parte del suo reparto. Anche se il Tenente Dan rimarrà mutilato a causa dello scoppio di una bomba e non gli sarà di certo grato per averlo tratto in salvo. Ritornato in patria, deciderà di portare avanti il sogno dell’amico Bubba: comprare una nave per la pesca dei gamberi. La trama di Forrest Gump ci svela che presto l’ex militare rivedrà Jenny, ormai cresciuta, e che le chiederà di sposarlo.

Forrest Gump, il cast completo

Il cast di Forrest Gump mette sotto ai riflettori Tom Hanks nei panni del protagonista. Al suo fianco troveremo Robin Wright nel ruolo di Jenny Curran, Gary Sinise in quello del Tenente Dan e Mykelti Williamson per il personaggio di Bubba. Sono presenti inoltre i seguenti attori: Sally Field (madre Forrest); Haley Joel Osment (Forrest Gump Junior); Michael Conner Humphreys (Forrest da bambino); Hanna R. Hall (Jenny da bambina); Geoffrey Blake (Wesley); Sonny Shroyer (Paul “Bear” Briant); Sam Anderson (preside Hancock); Marlena Smalls (madre di Bubba); Siobhan Fallon Hogan (Dorothy Harris, autista dell’autobus); Tiffany Salerno (Carla); Marla Sucharetza (Lenore) e Michael Burgess (Cleveland). Grazie a un piccolo cameo, Dick Cavett interpreterà se stesso.