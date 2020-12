Fratelli Caputo, terza puntata – Anticipazioni 6 gennaio

Fratelli Caputo ritorna con la sua terza puntata nel prime-time del 6 gennaio 2021, sempre su Canale 5. La fiction continua la sua rotta e questa volta ci dirà qualcosa di più anche sui personaggi secondari.

Le anticipazioni della terza puntata di Fratelli Caputo ci rivelano intanto che tra Nino e Alberto ci saranno nuove scintille. Il primo poi riceverà una richiesta d’aiuto dal nipote Andrea, ormai costretto a rivelare il suo segreto.

Dove siamo rimasti

Nella seconda puntata di Fratelli Caputo, Nino decide di farsi bello agli occhi dei compaesani millantando di conoscere Red Canzian. La cognata infatti intende supportare l’attività politica del marito proponendo un Festival e Nino cercherà con ogni mezzo di non essere messo da parte. In realtà non conosce assolutamente l’ex membro dei Pooh e la possibilità di fare una figuraccia è sempre dietro l’angolo. Per sua fortuna sarà il nipote a salvarlo dal sicuro imbarazzo.

Fratelli Caputo, terza puntata – Anticipazioni e trama

Alberto (Cesare Bocci) ha il suo bel da fare e non solo sul fronte politico, dove non riesce a ingranare la marcia. Anche in famiglia si respira aria d’insofferenza e solo Nino (Nino Frassica) sembra sostenerlo su tutti i fronti. La situazione tuttavia si complicherà quando Alberto rivelerà ai genitori di non voler più proseguire con i suoi studi in Economia. Sogna infatti di diventare cantante e vuole partecipare a un talent show. Alberto e Patrizia però non lo sostengono e il ragazzo cercherà l’aiuto di Nino. Lo zio infatti ha sempre visto l’arte di buon occhio e cercherà di aiutarlo a farsi strada in questo terreno sconosciuto. Le anticipazioni di Fratelli Caputo ci svelano che il ragazzo sceglierà per il momento di non coinvolgere il padre nella sua impresa. Alberto però verrà di certo a sapere tutto: che cosa succederà?