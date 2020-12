Gilles Rocca e Lucrezia Lando: “Strade divise”

Gilles Rocca torna a parlare del suo rapporto con Lucrezia Lando in seguito alla finalissima di Ballando con le Stelle 2020. Anche se i due hanno creato meno interesse della coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, concorrente e ballerina sono finiti comunque al centro di alcuni rumors. Molti avrebbero sperato in una love story, subito spenta dall’ex calciatore.

“Tutto quello che c’è stato, è stato inerente al programma”, ha svelato Gilles Rocca in un’intervista a Novella 2000. Niente storia d’amore in corso quindi: il legame che si è creato fra loro rimane ancorato al talent di Milly Carlucci.

Gilles Rocca e Lucrezia Lando non sono una coppia: ecco perchè

Gilles Rocca ha vinto Ballando con le Stelle 2020 grazie al sostegno della maestra Lucrezia Lando. Sono stati diversi i momenti in cui due si sono mostrati più affiatati che mai, tanto che alcuni avevano ipotizzato anche che fra loro ci fossero scintille sentimentali. In realtà non è così, come spiega l’ex calciatore al settimanale di Roberto Alessi: “Abbiamo vite molto diverse e siamo impegnati”, ha sottolineato, “provo grande stima per lei, ma le nostre strade si sono divise”. Tutto risolto invece fra Rocca e Guillermo Mariotto. Il giudice ha manifestato più volte il suo disappunto nei confronti del concorrente e i due hanno trovato modo di spiegarsi.

“C’è stato un chiarimento che mi ha fatto piacere”, ha detto Gilles Rocca, “mi ha spiegato che mi aveva dato voti bassi solo per spronarmi a dare il meglio”. La stima nei confronti del giudice stilista non è di certo venuta meno, nonostante gli attriti in pista nella fase dei giudizi. Adesso Gilles sogna in grande e spera presto di poter avere una parte in un film, una fiction o comunque nel mondo della televisione. Intanto sappiamo che Rocca sarà nel cast di Game of Games condotto da Simona Ventura. Chissà che non si riveli una strada che possa aprirgli altre porte.