Giulia Salemi si mostra ancora una volta in guerra aperta contro Dayane Mello e le dichiarazioni che la modella ha lanciato nei suoi confronti. Nell’ultima diretta di lunedì sera del Grande Fratello Vip, Dayane si è ritrovata contro molti concorrenti della casa viste le sue dichiarazioni.

Tra Dayane e Giulia Salemi infatti, nella giornata di ieri è scoppiata l’ennesima polemica che le ha viste protagoniste di un vero e proprio scontro faccia a faccia.

La modella infatti, sembra non credere alla vicinanza tra Giulia e Pierpaolo tanto da affermare che entrambi stanno cercando a tutti i costi di creare una finta storiella d’amore. Parole che hanno fatto molto male all’influencer che, ha deciso di dire quello che realmente pensa di lei direttamente in faccia. Così, nella mattinata di ieri arriva lo scontro che in tanti aspettavano. Quali sono state le parole che Giulia Salemi ha lanciato nei confronti di Dayane?

Giulia Salemi, guerra aperta contro Dayane

L’influencer è sempre più vicina a Pierpaolo tanto da scambiarsi baci e abbracci che sembrano non convincere del tutto Dayane. Proprio per questo la stessa modella ha iniziato la discussione accusando Giulia di essere troppo immatura: “Dei tuoi scherzetti, dei tuoi sorrisi, mi sono rotta. Ti mascheri dietro i tuoi sorrisi, fai finta di essere felice. Ammetto che hai portato un sacco di felicità a tutti, quando eravamo alla frutta. Però con la Giulia che sei adesso non ho niente da fare. Sei troppo bambina.”

Parole che hanno scatenato così l’ira di Giulia che ha replicato senza troppi giri di parole: “Che razza di persona egoista sei? Ti brucia se sono felice? Meno male che ho conosciuto uno come Pierpaolo. Io non posso vivere costantemente giudicata da te. Non venire a insegnarmi a essere donna. Non capisci il mio senso dell’humour ma quando vuoi fai una battuta e ferisci. Tre volte mi hai ferito, volontariamente. Non ultimo, quando ieri mi hai detto ‘Non siamo amiche’”.

Lo scontro è terminato proprio quanto Dayane l’ha accusata di aver innescato la finta storia d’amore e di averle rubato la sua migliore amica. Parole che hanno spinto Giulia a chiudere la conversazione affermando: “La tua amica l’hai abbandonata tu e non c’è nessun amore. Io vivrò sempre meglio di te perché non provo cattiveria e invidia. Ti brucia perché ci hai provato con tre persone e non ci sei riuscita?”