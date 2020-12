Il Cantante Mascherato 2021, Guillermo Mariotto escluso: perchè?

Il Cantante Mascherato 2021 continua la sua rotta fra rivelazioni sul cast e sul team di giudici. Nei giorni scorsi sono state annunciate le prime quattro maschere e ora è arrivato il momento di parlare anche della giuria. In particolare dell’assenza di Guillermo Mariotto.

Secondo alcuni rumors, Guillermo Mariotto sarebbe stato escluso da Il Cantante Mascherato 2021 per via delle polemiche nate durante Ballando con le Stelle 2020. Quanto ci sarà di vero?

Il Cantante Mascherato 2021, Guillermo Mariotto escluso dalla giuria

La giuria de Il Cantante Mascherato 2021 riporterà in studio alcuni dei volti già conosciuti nella prima edizione. Negli ultimi giorni infatti sono stati confermati Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Al loro fianco tuttavia non ci sarà Guillermo Mariotto, almeno in base alle rivelazioni di Dagospia. Nel corso del talent danzante di Milly Carlucci, molti telespettatori infatti hanno espresso aspre critiche nei fronti dello stilista. I social si sono infiammati per via di alcuni suoi commenti, soprattutto dopo aver preso di mira Rossella Erra per via del suo aspetto fisico. Non hanno giovato nemmeno le battute lanciate ad Elisa Isoardi quando, ballando da sola senza Raimondo Todaro, ha voluto creare una coreografia su un letto.

Per questo motivo la Carlucci avrebbe preferito tenerlo fuori dal cast di giurati de Il Cantante Mascherato 2021. La reazione di Mariotto? Di sicuro accesa, come riferisce il giornale di D’Agostino: “Gira voce che lo stilista venezuelano non l’avrebbe presa benissimo”. Ora che il nome di Mariotto è stato accantonato, si pensa addirittura alla possibilità che Costantino Della Gherardesca possa prendere il suo posto. Altre indiscrezioni ruotano invece attorno a Loredana Bertè, anche se il nome di quest’ultima spunta anche fra i papabili concorrenti della seconda edizione dello show musicale.