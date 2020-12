Nelle tue mani: trama, trailer e cast del film

Nelle tue mani è il film che Rai 1 propone in prima visione nel prime-time di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020. Del genere commedia, verrà trasmesso attorno alle 21:25. La regia invece è di Ludovic Bernard. Il titolo originale è Au bout des doigts.

La trama di Nelle tue mani segue le vicende di Mathieu, un ragazzo che coltiva una forte passione per la musica classica e che gli permetterà presto di conoscere un maestro in grado di aiutarlo nel coltivare le sue abilità. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Nelle tue mani, la trama

Mathieu è un giovane di periferia lasciato a se stesso e che commette a volte dei furti con scasso al fianco dei suoi amici. Un passo indietro rispetto alla sua infanzia, quando aveva conosciuto un vecchio insegnante di pianoforte, il signor Jacques, e aveva iniziato a comprendere di amare il pianoforte. In seguito alla morte del maestro, Mathieu eredita il suo pianoforte ma la madre vive in ristrettezze economiche e non può permettersi di pagargli delle lezioni di musica. Il ragazzo finisce così in un vortice di malinconia e rabbia fino al casuale incontro con Pierre Geithner, il direttore del Conservatorio di Parigi.

L’uomo rimarrà infatti colpito dal suo talento dopo aver assistito a una sua esibizione alla Gare du Nord e deciderà di accoglierlo in Conservatorio. Soprattutto dopo aver assistito all’inseguimento del ragazzo da parte della Polizia. A causa di un furto, il giovane però finirà in tribunale e ancora una volta si rivolgerà a Pierre. Il Direttore lo salva quindi dalla prigione certa e lo obbliga a frequentare il Conservatorio per sei mesi con la scusa di fargli svolgere un lavoro manuale. La trama di Nelle sue mani ci rivela che in realtà si tratta di un trucco di Pierre, che lo avvicinerà di nuovo al pianoforte in previsione di un concorso internazionale di alto livello.

Nelle tue mani, il cast completo

Il cast di Nelle tue mani mette al centro della scena Jules Benchetrit nei panni di Mathieu Malinski, Lambert Wilson nel ruolo di Pierre Heighner e Kristin Scott Thomas per il personaggio della Contessa. Al loro fianco troveremo anche i seguenti attori: Louise Vazquez (Mathieu da ragazzo); Karidja Touré (Anna); Xavier Guelfi (Kevin); Samen Télesphore Teunou (Driss); Vanessa David (Krista Malinski); André Marcon (André Ressigeac); Michel Jonasz (Monsieur Jacques); Milo Mazé (David Malinski); Elsa Lepoivre (Mathilde Geithner); Louise Labeque (Marion Malinski); Gaspard Meier-Chaurand (Sébastien Michelet) e Alexandre Brik (Alexandre Delaunay).