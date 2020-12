Notte focosa tra Pierpaolo e Giulia | Gli abbracci e i baci in piscina

Sembra che la diretta dell’altro giorno abbia smosso un po’ gli animi ed infatti vi è stata una notte focosa tra Pierpaolo e la bellissima Giulia. Se in un primo momento dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci i due erano molto tirati ed avevo impostato dei paletti, con il tempo sembrano essere stati spazzati via. Infatti, i gieffini hanno notato tra di loro una sintonia sempre più evidente ed un interessamento da non sottovalutare.

Anche gli altri coinquilini hanno confermato che qualcosa stava nascendo, soprattutto Tommaso e Stefania incaricati da Alfonso Signorini per investigare riguardo le dinamiche. Dopo i vari baci sotto il vischio in cui ci hanno dato dentro anche se doveva essere soltanto un gioco, per i due non sono mancate nuove effusioni. Questa volta si trovavano da soli, in intimità e hanno ceduto al fatto di piacersi.

Notte focosa tra Pierpaolo e Giulia

Dopo la puntata la Salemi ha scoperto che Dayane ha espresso dei giudizi negativi riguardo l’ipotetica nuova coppia, rimanendoci davvero male. Infatti, subito dopo tra di loro vi è stato uno scontro dove l’influencer ha deciso di chiudere la sua amicizia con lei, poiché reputata falsa e di non sapere come funziona davvero l’amicizia. A quel punto anche il conduttore ha cercato di indagare per capire meglio cosa stesse nascendo ma ancora i loro sono dei sentimenti acerbi, ma che potrebbero sfociare in qualcosa di davvero bello.

Tolti tutti i paletti, durante la notte si sono scambiati davvero molti baci mentre si stringevano. In un primo momento vi erano gli altri gieffini e quindi hanno cercato di contenersi. Ma una volta andati via e rimasti soli, Giulia si è lasciata andare tra le coccole di lui. Hanno passato davvero molto tempo insieme dentro la piscina, dove lei si trovava in braccio a Pierpaolo che non faceva altro che baciarla ed accarezzarla continuamente. Insomma, sembra che lei cose tra i due stiano andando per il verso giusto, chissà cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni. Sicuramente di questo si parlerà nella prossima puntata, visto che ormai tutti vogliono sapere se tra di loro ci potrà essere un futuro, ma soprattutto se insieme.