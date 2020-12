Oroscopo 2021 – i segni che avranno colpi di fortuna

Ecco alcune anticipazioni tratte dall’Oroscopo 2021 e rivolte ai segni che avranno dei colpi di fortuna. Come detto più volte, il 2021 sarà un anno incredibile, per alcuni segni perfino unico! Alcuni nuovi transiti, cominciati da pochi giorni, potranno mutare le sorti di qualcuno in maniera sorprendete. Curioso di scoprire quali segni avranno colpi di fortuna nel 2021?

Acquario

Secondo l’oroscopo 2021 tu sarai uno fra i segni che avranno dei colpi di fortuna. Sarai baciato dalla fortuna per quasi tutti i 12 mesi di fila! Ti servirà solo un po’ di cautela in più nei periodi in cui Marte sarà in aspetto contrario, perché potrebbe renderti piuttosto affaticato o provocare qualche spiacevole imprevisto.

Bilancia

Con un ciel così promettente ritroverai fortuna e vitalità. Finalmente potrai pensare al tuo futuro con un rinnovato ottimismo. I mesi più favorevoli saranno quelli in cui Giove raggiungerà un’ottima posizione con il Sole, ad esempio Marzo o Aprile, anche se c’è da dire che la dea bendata ti guarderà con benevolenza per tutto l’anno!

Gemelli

Come anticipa l’oroscopo 2021 rientrerai nella cerchia dei segni che avranno colpi di fortuna. Dopo parecchi mesi, per qualche Gemelli perfino anno, la dea bendata si accorgerà di voi! Sarà un anno memorabile, di grande crescita sotto ogni punto di vista: amoroso, lavorativo ed economico.

Sagittario

Se nei mesi passati sei stato piuttosto già di morale, d’ora in avanti potrai riprenderti il tuo innato ottimismo. Il 2021 sarà l’anno perfetto per dedicarsi a una nuova passione, per cominciare un nuovo sport, perché sarai traboccante di energia! I mesi più fortunati? Giugno e luglio regaleranno occasioni d’oro…

Ariete

Secondo l’oroscopo 2021 sarai uno dei segni che avranno colpi di fortuna. Il 2021 sarà un anno decisamente fortunato, grazie ai nuovi passaggi di Giove e Saturno. Potrai vivere molti eventi positivi, anche se non pioveranno tutti dal cielo. Saturno diventerà più generoso conte, ma vorrà in cambio sforzo e qualche piccolo sacrificio.

