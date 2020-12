Oroscopo Gemelli 2021 di Giornal.it – Previsioni per amore, lavoro e fortuna

Cari Gemelli, l’oroscopo per il 2021 vi vedrà salire sul podio dei segni più fortunati. Sarà l’anno dei progressi in tutte le aree della vostra vita. Si preannunciano 12 mesi ricchi di promesse, sul lavoro e in amore. I cuori solitari avranno ottime opportunità di incontrare un nuovo amore, grazie ai passaggi di Giove e Saturno. Le coppie un po’ traballanti potranno riconquistare l’armonia incrinata nel 2020, mentre i rapporti più solidi saranno incoraggiati ad ampliare la famiglia. Chi sarà coinvolto in una questione legale o una mediazione avrà ottime possibilità di spuntarla. I nati in Gemelli che vorranno un cambiamento nella propria vita, che sia un trasferimento, un nuovo lavoro o un nuovo progetto, saranno particolarmente favoriti. Parola d’ordine: successo.

Amore – Oroscopo Gemelli 2021

Secondo l’oroscopo 2021Con una schiera di alleati della portata di Giove, Saturno e Marte sarà difficile che l’amore non bussi alla vostra porta! Chi ha un rapporto di coppia stabile sarà probabile che nel corso del 2021 prenderà decisioni importanti. C’è chi penserà di convolare a nozze, chi vorrà andare a convivere con il partner oppure vorrà avere un bambino. Giove vi regalerà fertilità, Marte tanta passione. Stupendi i mesi di Marzo, Aprile, Settembre e Ottobre. I cuori solitari disposti a mettersi di nuovo in gioco, anche dopo un lungo periodo di solitudine, incontreranno quasi certamente una persona interessante. Dopo mesi, potranno sentire di nuovo le farfalle nello stomaco! Le relazioni diventeranno più solide e armoniose, i single saranno particolarmente carismatici e affascinanti. Anche se Giove vi procurerà tante e diverse occasioni di incontro, il rigoroso Saturno vi incoraggerà a prediligere le persone più mature e responsabili, altrimenti la storia finirà per concludersi in maniera frettolosa e agitata. Marte, infine, metterà il suo zampino, regalandovi l’ardore necessario a rendere il rapporto più acceso. Un anno quasi perfetto, soltanto verso la fine potrebbero nascere delle piccole incomprensioni che richiederanno più prudenza da parte vostra.

Lavoro – Oroscopo Gemelli 2021

Come anticipa l’oroscopo 2021 sarà un anno eccezionale. Giove e Saturno in aspetto favorevole vi procureranno opportunità lavorative ed economiche nel corso di tutti e 12 mesi. Chi è alla ricerca di una nuova occupazione dovrà muoversi già da Gennaio oppure potrà andare sul sicuro, scegliendo di aspettare il sostegno di Marte durante Marzo e Aprile o a Settembre e Ottobre. In ogni momento potrà ricevere una notizia positiva! I liberi professionisti avranno continue occasioni di aumentare la propria clientela e, come conseguenza, le proprie entrate. Se Giove procurerà le opportunità, Saturno aiuterà a consolidare il successo, a rendere ancora più stabili e concreti gli obiettivi realizzati. Insomma, sarà un anno che garantirà risultati vincenti e ottimi guadagni. Durante i transiti di Marte aumenterà creatività ed energia vitale. Sarà importante, considerato il fatto che Saturno vi metterà sotto torchio e vi darà soltanto in cambio di molto lavoro e molta fatica. Se da tempo state pensando di fare un investimento di una certa importanza, di comprare una nuova casa o vendere quella attuale, sarà il caso di muoversi in questo 2021, perché le stelle saranno dalla vostra parte.

Fortuna – Oroscopo Gemelli 2021

Dopo molti mesi o, per qualcuno perfino anni, la fortuna si accorgerà di voi. Avrete le occasioni che meritate da tempo per raggiungere traguardi importanti. Sarà un anno che vi ricorderete a lungo! Potrete crescere sotto ogni punto di vista: sentimentale, professionale ed economico. Saranno 12 mesi significativi che vi faranno maturare, diventare più consapevoli e forti, più armoniosi e sicuri di voi stessi. Chi dovrà prendere decisioni importanti, approfitti di Marzo, Aprile, Settembre e Ottobre: saranno mesi particolarmente fortunati! Non dovrete sottovalutare nessuna idea, perché ognuna potrebbe portarvi molto lontano. Saturno aiuterà a rafforzare i traguardi, mentre Giove regalerà fortuna a chi è coinvolto in una causa legale o in una questione burocratica. Potrete trovare un punto di incontro con qualcuno che vi mostrerà ostilità, potrete fare passi da gigante in amore e nel lavoro. C’è chi incontrerà la persona giusta al momento giusto, qualcuno che sarà in grado di aiutarla a superare certe situazioni. Sarete energici, brillanti e vitali come non mai e tutti i rapporti interpersonali non potranno che giovarne.