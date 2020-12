Oroscopo Leone 2021 di Giornal.it – Previsioni per amore, lavoro e fortuna

Cari Leone, il vostro oroscopo per il 2021 preannuncia una partenza piuttosto sottotono. Nei primi mesi dell’anno avrete alcune perplessità che vi daranno parecchio fastidio. Dovrete sforzarvi di adattarvi ai cambiamenti accaduti di recente, non sempre positivi. Potreste sentirvi presi di punta da qualcuno, provocati, accusati o, peggio ancora, ignorati. Quest’anno vi costringerà a usare estrema cautela, soprattutto con il denaro. Evitate le grandi sfide, quei progetti ambiziosi che vi piacciono tanto. Anche in amore dovrete fare a meno della competizione, altrimenti rischierete di perdere l’altra persona. Riflettete con molta attenzione, prima di prendere una decisione importante. La parola d’ordine sarà: prudenza.

Amore – Oroscopo Leone 2021

Secondo l’oroscopo 2021 in amore dovrete essere particolarmente cauti. Giove e Saturno saranno in aspetto contrario per gran parte dell’anno. Le difficoltà di coppia saranno molte e nemmeno i passaggi positivi di Marte e Venere potranno proteggervi del tutto. Se la relazione sarà in crisi è probabile che Saturno e Urano vi convincano a chiuderla, anche in maniera brusca e inaspettata. I mesi più pericolosi in tal senso saranno quelli tra Gennaio a Marzo e Novembre. Il nervosismo sarà incontenibile e litigare con il partner chiederà mezzo secondo. Fate attenzione! Per fortuna non correranno questo rischio le coppie consolidate, quelle più mature e sagge che hanno alle loro spalle già alcune crisi risolte. I single avranno ben poche occasioni di incontri validi. Le stelle vi incoraggiano a trascorrere questo 2021 in solitudine, a riflettere su ciò che desiderate davvero per essere felici. Da Dicembre le cose cominceranno a migliorare. Tenete duro!

Lavoro – Oroscopo Leone 2021

Come indica il vostro oroscopo il 2021 sarà un anno complicato anche a livello lavorativo. Con Giove e Saturno contrari cominciare un nuovo percorso professionale, un nuovo progetto sarà un’impresa ardua, quasi impossibile. Meglio tenere il vecchio lavoro, quello sicuro. Durante i primi mesi dell’anno e a Novembre Marte sarà in quadratura e, per questo motivo, potrebbe rendervi più agitati del dovuto. Qualcuno arriverà perfino a prendere una decisione incauta e mollare il proprio lavoro, qualcun altro verrà invitato ad andarsene dai propri superiori. Sarà indispensabile usare la massima cautela anche con i soldi e cercare di mantenere la calma. Sarebbe il caso di evitare le scelte rischiose, gli investimenti azzardati e provare a risparmiare di più. Chi dovrà affrontare una causa legale o economica, avrà bisogno di molta prudenza e delle persone giuste al proprio fianco, perché la soluzione potrebbe non essere a dietro l’angolo.

Fortuna – Oroscopo Leone 2021

Il 2021 non sarà un anno fra i più fortunati, ma i periodi particolarmente difficili saranno racchiusi tra Gennaio fino al 4 Marzo e tra Novembre e Dicembre. In questi mesi sarà facile sentirsi stanchi, fiacchi, affaticati e, in certi casi, perfino depressi. Dovrete muovervi con molta prudenza, fare attenzione a ogni cosa. La superficialità non è ammessa per i prossimi 12 mesi! Vi converrebbe seguire uno stile di vita equilibrato, evitare situazioni pericolose o molto faticose e non firmare contratti o accordi, a meno che non sia strettamente necessario.