Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 31 dicembre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 31 dicembre 2020. Siamo a giovedì. Come concluderanno l’anno il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Il Leone potrebbe sentirsi un po’ affaticato, la Vergine dovrà fare attenzione in amore. Molta ansia da gestire per la Bilancia, mentre lo Scorpione dovrebbe evitare di stancarsi troppo. Se vuoi approfondire, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai 4 segni di mezzo dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 31 dicembre 2020: Leone

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani potrebbe emergere un po’ di stanchezza, soprattutto in serata. D’altronde gli ultimi giorni sono stati particolarmente pesanti. C’è chi, tornato a casa dal lavoro nervoso e stressato, si è ritrovato a discutere anche in famiglia. Per questa sarà importante concludere l’amore in maniera positiva, magari con la persona che ami. Ricordati che venerdì e sabato ospiterai la Luna nel segno. Il pianeta potrebbe amplificare la tua insofferenza che, al contrario, dovrai sforzarti di gestire al meglio.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 31 dicembre 2020: Vergine

Per stare bene tu hai bisogno di fare sempre nuovi progetti, perché sei un segno concreto, costruttivo e razionale, sempre pronto a mettersi in gioco. E Sole e Mercurio in aspetto favorevole ti permetteranno di farlo! Potrai programmare i prossimi mesi come piace a te. Dove sei un po’ più carente, in questo momento, è l’amore. Qualcuno potrebbe accusarti di essere troppo assente, qualcuno come un Pesci o uno Scorpione.

Oroscopo domani giovedì 31 dicembre 2020: Bilancia

Come ti raccomanda di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti cominciare a scrollarti di dosso tutta l’ansia che provi. Se non lo farai correrai il rischio di paralizzarti di fronte certi cambiamenti e di tentare di rappezzare certe situazioni ormai logore. Il tuo Capodanno sarà un po’ particolare: da un lato potresti sentirti soddisfatto se sai che qualche nuovo progetto potrebbe partire. Dall’altro lato proverai un po’ di stanchezza, vorresti che tutto venisse più facilmente e più velocemente. Oltretutto, hai perso i riferimenti di prima, ma non è per forza un male! Saturno, dopo due anni, non è più contrario. Nel frattempo, il pianeta ha fatto in tempo ha destabilizzarti sia emotivamente che professionalmente. Insomma, ci sarà da rimboccarsi le maniche e darsi da fare!

Oroscopo domani giovedì 31 dicembre 2020: Scorpione

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani dovrai evitare di stancarti troppo, non mettere troppo carne al fuoco! C’è da dire che sarà una fine dell’anno piuttosto sottotono per tutti, o comunque da trascorrere in maniera più tranquilla. Nel frattempo, preparati a dover riconsiderare alcune tue scelte di lavoro. Nel 2021 saranno molti gli Scorpione che dovranno cambiare qualcosa, un’opinione o addirittura un percorso. Ciò che più conterà, sarà prendersi i tempi opportuni e non avere fretta, così da evitare situazioni ingarbugliate.