Oroscopo Pesci 2021 di Giornal.it – Previsioni per amore, lavoro e fortuna

Cari Pesci, secondo l’oroscopo 2021 vi aspetta un anno che vi permetterà di recuperare il terreno perso. La fortuna arriverà in punta di piedi intorno al mese di Maggio, resterà con voi per pochi mesi. Poi andrà via per ritornare definitivamente a fine anno. Sarete disposti a buttarvi alle spalle la pigrizia e la sfiducia che hanno caratterizzato il 2020, rimboccarvi le maniche e cominciare a fare nuovi progetti, nuovi programmi. La forza di volontà non mancherà e neppure le nuove opportunità. Una persona che vi ha ignorato in passato, potrebbe ripresentarsi, sorprendendovi non poco. Sarà un anno di crescita, sia professionale sia sentimentale. Chi sta tenendo il piede in due scarpe, sarà invitato dalle stelle a fare una scelta. I cuori solitari potranno vivere degli incontri interessanti. Giugno, in tal senso, sarà un mese decisamente intrigante. La vostra parola d’ordine? Tenacia.

Amore – Oroscopo Pesci 2021

Come prevede l’oroscopo 2020 sarà un anno in cui l’amore, in un verso o nell’altro, alla fine trionferà. Anche le coppie che vivranno dei momenti di tensione, qualche difficoltà in più, riusciranno a superarla grazie ai transiti di Giove e Saturno. Se la volontà di stare insieme prevarrà, nulla potrà accadere che incrinerà il rapporto di coppia. Se, però, la crisi sarà molto forte, allora la separazione diventerà inevitabile. Oltretutto, Urano spingerà per un cambiamento che potrebbe rendervi più felici di quanto siate ora. Potrebbe succedere che qualcuno decida di troncare una relazione, per cominciarne una nuova a Maggio, Giugno, Novembre e Dicembre, mesi in cui Marte vi renderà molto affascinanti. Si prospetta un anno tutt’altro che scontato, soprattutto per chi è in coppia. I single, invece, avranno vita più facile. Anche chi vorrà mettersi in gioco e fare nuovi incontri. Marte e Venere vi renderanno passionali e seducenti come non mai, ma non dimenticate il vostro innato romanticismo, perché saprà rendervi letteralmente irresistibili!

Lavoro – Oroscopo Pesci 2021

Secondo l’oroscopo 2021 vi attende un anno di lotte e ostacoli anche sul fronte lavorativo. Non sarà un periodo negativo, ma dovrete battagliare, stringere i denti e tenere duro. Giove e Saturno, comunque, saranno accanto a voi nei momenti più complicati. E la fine dell’anno si rivelerà positiva, grazie a questi due pianeti. Ogni problema, ogni difficoltà verranno infine superati. Preparatevi a faticare molto, ad affrontare un duro lavoro e qualche piccolo sacrificio. Nel lavoro potrebbero nascere delle tensioni, alcune problematiche anche grosse che dovrete capire, analizzare prima e poi risolvere. Tutto questo, però, vi permetterà di crescere in maniera incredibile. Chi è alla ricerca di un’occupazione dovrebbe muoversi nei prossimi mesi, viaggiare, inviare curriculum in altre città. Urano in aspetto interessante spingerà affinché stravolgiate la vostra vita, da tutti i punti di vista. Se dovrete partire con un nuovo progetto, i mesi primaverili non saranno i migliori. Sappiate, però, che con impegno e un duro lavoro riuscirete in ogni vostro intento. Il 2021 sarà l’anno ideale per accettare un nuovo incarico, per cominciare un nuovo lavoro. Prudenza per chi dovrà una compravendita immobiliare o fare un investimento finanziario.

Fortuna – Oroscopo Pesci 2021

Gennaio e Febbraio saranno due buoni mesi: la grinta e l’energia di Marte vi spingeranno a lanciarvi in nuovi progetti. Avrete una bella carica energetica, molta creatività e lo spirito di intraprendenza. Lo stesso pianeta diventerà opposto in primavera. Come conseguenza, vi sentirete stanchi, un po’ nervosi o poco motivati. Per fortuna arriverà Giove in vostro soccorso e vi restituirà la forza necessaria ad andare avanti. Non sarà un anno particolarmente fortunato, ma se metterete impegno e volontà potrete tornare in pista, e cominciare a costruire in vista del 2022. Maggio, Giugno, Novembre e Dicembre saranno mesi importanti per recuperare un po’ di serenità. Agosto e Settembre, invece, vi obbligheranno a fare poco, a fermarvi, perché Marte in aspetto contrario vi procurerà stress, tensione e fiacchezza.