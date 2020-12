Oroscopo Sagittario 2021 di Giornal.it – Previsioni per amore, lavoro e fortuna

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo 2021 avrete un anno letteralmente meraviglioso. Potrete buttarvi alle spalle la pesantezza di quello appena passato e riprendervi l’entusiasmo, la voglia di mettersi in gioco, di esplorare nuovi orizzonti. Il 2021 riporterà anche l’amore nelle vite di molti, dopo un periodo decisamente da dimenticare. Se siete in coppia sarete spronati a cambiare qualcosa nel vostro modo di amare. I cuori solitari potrebbero imbattersi in una persona interessante già a Gennaio o a Febbraio. Si preannuncia un anno di cambiamenti importanti, di intuizioni profonde, di nuovi punti di riferimento e momenti in cui riconsidererete la vostra vita intera. La fine dell’anno porterà un successo enorme. La parola d’ordine sarà: azione.

Amore – Oroscopo Sagittario 2021

Secondo l’oroscopo 2021 si prospetta un anno ricco di emozioni. Giove sarà in ottimo aspetto per quasi tutti i 12 mesi, fatta eccezione per Maggio e Luglio. Chi sta vivendo una storia di amore di lungo corso dovrebbe sfruttare un cielo così favorevole per fare progetti importanti. Un matrimonio, la convivenza, l’acquisto di una casa o la nascita di un figlio saranno tutti eventi protetti da stelle bellissime. Giove e Saturno garantiranno solidità e validità a ogni nuovo progetto, a ogni iniziativa che prenderete. Non sprecate questa opportunità, meritate di essere felici! Ogni mese dell’anno, salvo Maggio e Luglio, sarà perfetto per prendere decisioni di tale portata. I single che avranno voglia di mettersi in gioco potranno farlo con ottime possibilità di successo. Se si muoveranno a Giugno, Luglio o a Dicembre potranno contare sulla complicità di Marte, che li renderà particolarmente attraenti. Nessuno potrà resistere al loro fascino!

Lavoro – Oroscopo Sagittario 2021

Come vi incoraggia l’oroscopo 2021 non dovrete restare fermi! Sarà l’anno perfetto per avviare nuovi progetti, per cambiare lavoro, aprire una attività. Chi avrà bisogno di un aiuto economico, potrà richiederlo senza la paura di ricevere un rifiuto. Avrete ottime possibilità di raggiungere ogni traguardo che vi prefisserete, potrete ampliare la vostra clientela se siete lavoratori autonomi o semplicemente aumentare il vostro stipendio. Dimenticatevi i problemi economici che vi hanno afflitto nel 2020! D’ora in poi potrete comprare una nuova casa se lo vorrete, vendere un immobile che possedete, cominciare un nuovo progetto, senza la paura di spendere troppi soldi. Se da tempo state coltivando un’idea ambiziosa dovreste muovervi durante l’estate o l’inverno, perché avrete stelle particolarmente generose. Sarà un anno meraviglioso per chi vorrà cominciare un nuovo percorso e puntare dritto al successo, anche in pochi mesi. Cercate solo di leggere con attenzione, prima di firmare eventuali documenti!

Fortuna – Oroscopo Sagittario 2021

Ritroverete l’ottimismo e l’entusiasmo che vi caratterizzano da sempre, ma che nei mesi passati avevate un po’ perso. Questo ritrovato buonumore vi renderà perfino più forti ed energici dal punto di vista fisico. Passerà la stanchezza che vi ha accompagnato per quasi tutto il 2020. Giugno, Luglio e Dicembre saranno i mesi più vitali, quelli in cui potrete fare molto e stancarvi poco. Poiché potrebbe nascere forte in voi un desiderio di libertà, Giugno, Luglio e Dicembre saranno i mesi ideali anche per chi vorrà programmare un bel viaggio. Il 2021 sarà un anno perfetto per dedicarsi a una nuova passione, per cominciare un nuovo sport: le energie mentali e fisiche non vi mancheranno! I Sagittario coinvolti in una questione di carattere pratico, che sia legale o burocratica, riusciranno a risolverla con estrema facilità, ma dovranno affidarsi a persone competenti. La fortuna sarà così tanta che più di una persona s’imbatterà in qualche evento tanto imprevisto quanto meraviglioso, forse una vincita al Superenalotto o un guadagno inaspettato.