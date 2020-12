Oroscopo Toro 2021 di Giornal.it – Previsioni per amore, lavoro e fortuna

Cari Toro, come preannuncia il vostro oroscopo, il 2021 non comincerà nel migliore dei modi. I primi mesi dell’anno, infatti, potrebbero essere alquanto agitati. Saranno molti i Toro che dovranno affrontare un periodo di austerità o dei cambiamenti profondi e spiazzanti. Le novità impreviste e i compromessi che dovrete accettare, potrebbero a lungo andare procurarvi qualche piccola perplessità di troppo. Per fortuna da maggio in poi le cose andranno meglio! Il 2021 sarà l’anno delle rivoluzioni, dei tagli netti, ma anche dei problemi legati a un trasferimento, a un cambiamento di casa o di ufficio. Anche se non vi sentirete più sicuri come un tempo, converrà aspettare maggio per guardarsi intorno, per cercare nuove strade da percorrere. Parola d’ordine: resilienza.

Amore – Oroscopo Toro 2021

Secondo l’oroscopo 2021 l’anno inizierà con Giove e Saturno in quadratura, evento che non aiuterà di certo l’amore. Chi sta trascinando un rapporto in crisi da tempo, non potrà più nascondere la testa sotto la sabbia. Sarà, invece, messo alle strette: affrontare i problemi della coppia, anche se sarà faticoso, oppure chiudere la relazione una volta per tutte? I mesi migliori per fare una scelta così importante saranno Gennaio e Febbraio, quando Marte transiterà nel vostro spazio zodiacale oppure Agosto e Settembre, quando il pianeta, sempre in aspetto favorevole, risveglierà la passione. Portare avanti un rapporto di coppia contando solo sull’attrazione fisica, però, non sarà sempre vincente. Ad alcune coppie non basterà e si arriverà a dire basta, probabilmente intorno a Giugno e Luglio o a Novembre e Dicembre. I single alla ricerca dell’anima gemella non potranno contare su stelle molto favorevoli, ma questo non significa che dovranno chiudersi in loro stessi. Il 2021 permetterà, comunque, di vivere dei flirt, qualche avventura ad alto tasso erotico, non duratura, ma non per questo meno emozionante. In poche parole, se cercate il vero amore non dovrete sperare nel 2021, però potrebbe arrivarvi dell’altro.

Lavoro – Oroscopo Toro 2021

Risparmio dovrà diventare il vostro mantra nel 2021! Con Giove e Saturno in quadratura sarà del tutto sconsigliato spendere soldi in nuove idee, in nuovi progetti che potrebbero darvi più problemi che soddisfazioni. Non sarà un anno facile dal punto di vista lavorativo ed economico. Chi dovrà affrontare delle questioni legali o burocratiche dovrà muoversi con molta cautela, così come chi penserà di comprare una nuova casa. Se avete già un lavoro, non lasciatelo per cercarne uno nuovo, anche se le gratificazioni sono poche. Chi, invece, sarà alla ricerca di un’occupazione, farà bene a non demordere, ma molto probabilmente dovrà accontentarsi e non avere troppe pretese. Più di un Toro potrebbe fare i conti con dei nemici: se così fosse non mollate, affilate gli artigli e difendetevi! Se dovrete prendere decisioni importanti, sarebbe meglio farlo da Gennaio fino a i primi giorni di Marzo, quando Marte sarà dalla vostra parte o nei mesi di Agosto e di Novembre. Occhio alle spese di troppo!

Fortuna – Oroscopo Toro 2021

Secondo l’oroscopo 2021 non sarà un anno molto fortunato. Avere Giove e Saturno in quadratura potrebbe farvi incontrare molti ostacoli. A volte vi sembrerà che tutto il mondo ce l’abbia con voi! Questa sensazione vi accompagnerà, in modo intermittente, per quasi tutto l’anno, fatta eccezione per quei mesi in cui Marte sarà a favore e vi concederà maggiore tranquillità. Non dovrete sentirvi troppo abbandonati: dalla vostra parte ci sarà anche Urano che vi spronerà a prendere decisioni importanti, ma pur sempre ragionate. Il periodo più fortunato sarà quello da Gennaio al 4 Marzo. Aprile e Maggio saranno due mesi che richiederanno particolare cautela: evitate di prendere iniziative troppo rischiose durante questi due mesi! Cercate di non sprecare energie in modo inutile, perché vi serviranno per affrontare i problemi nel corso di quasi tutto il 2021. Per fortuna la fine dell’anno sarà migliore! Man mano che si avvicinerà dicembre voi ritroverete l’energia persa nei mesi precedenti e riconquisterete un maggiore ottimismo e fiducia nel futuro.