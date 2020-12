Oroscopo Vergine 2021 di Giornal.it – Previsioni per amore, lavoro e fortuna

Cari Vergine, l’oroscopo per il 2021 rivela un anno decisamente positivo. Se il 2020 vi ha visto grandi protagonisti, nonostante le difficoltà esterne, anche quest’anno sarà nel complesso soddisfacente. Avrete la possibilità di farvi notare, di usare le situazioni vantaggiose nate nei mesi precedenti per ottenere benefici. Già a partire da Gennaio sarà possibile risolvere un problema pratico, forse lavorativo, che vi affliggeva da un po’. C’è chi otterrà perfino una promozione! Anche in amore ci sarà l’occasione di recuperare la serenità, di rimettersi in gioco se ci si è separati da poco. Forse non sarà un anno che stravolgerà le vostre vite, ma vi permetterà di cominciare un nuovo percorso, di rinascere insieme alle persone più giuste al vostro fianco. Non mancheranno comunque le belle soddisfazioni e le novità importanti. La parola d’ordine sarà: risparmio.

Amore – Oroscopo Vergine 2021

Come vi consiglia di fare l’oroscopo 2021 potrete buttarvi nella mischia già da Gennaio! I single saranno particolarmente attraenti, merito di un Marte in ottimo aspetto fino al 4 Marzo. Oltretutto, il pianeta transiterà nel vostro spazio zodiacale nel mese di Agosto e ci resterà fino a metà Settembre: le possibilità di fare incontri interessanti, di cominciare una storia d’amore non mancheranno! Forse non sarà la storia della vostra vita, con Giove in aspetto non del tutto favorevole, ma potrete vivere qualche bella emozione, un’eccitante avventura estiva, sostenuti da Venere complice che vi guarderà dall’alto e vi strizzerà l’occhio. Per una volta, mettete da parte la vostra razionalità e concedetevi qualche piccolo colpo di testa. Le coppie dovranno evitare di prendere decisioni importanti, di fare progetti ambiziosi, perché ricordiamoci che Giove e Saturno non saranno favorevoli. I cambiamenti che riguarderanno la vostra vita famigliare, invece, saranno sempre ben accolti e porteranno benefici evidenti.

Lavoro – Oroscopo Vergine 2021

Secondo il vostro oroscopo il 2021 potrebbe portare novità importanti sul lavoro, merito di Urano in aspetto interessante. Non saranno pochi i nati in Vergine che decideranno di partire dall’oggi al domani, di trasferirsi altrove. Anche chi possiede già un lavoro sicuro potrebbe sentire la necessità di cambiare, di mettersi in gioco, facendo qualcosa di nuovo. Forse si licenzierà oppure cercherà di ottenere un nuovo incarico dai propri superiori. Se sarete stati bravi risparmiatori nel 2020, potrete valutare perfino di finanziare un nuovo progetto da soli, di aprire un’attività tutta vostra, altrimenti sarà meglio lasciare perdere. I primi mesi dell’anno saranno particolarmente adatti per agire, per avviare la vostra attività, grazie al sostegno di Marte e Urano. Se saprete muovervi con intelligenza, le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Qualcuno venderà la propria casa, qualcun altro penserà a una ristrutturazione importante. Insomma, un nuovo anno pieno di cose da fare, di molto lavoro e di cambiamenti.

Fortuna – Oroscopo Vergine 2021

Il 2021 non sarà un anno di quelli facili, di quelli in cui la fortuna vi pioverà addosso, ma dovrete darvi da fare, metterci del vostro e otterrete comunque bei risultati. I mesi migliori per agire saranno quelli di Gennaio e Febbraio, Agosto e Settembre, perché Marte sarà vostro complice e vi darà le giusta grinta a lanciarvi nelle situazioni. Per fortuna avrete molta più energia e lucidità rispetto all’anno precedente, per cui anche se Giove non sarà particolarmente generoso con voi, potrete fare passi in avanti, sul lavoro e in amore. Le occasioni non mancheranno a chi sarà in grado di coglierle senza esitare. E sarà importante approcciarsi a questo 2021 con coraggio, perché Urano vi spronerà di continuo a cambiare, a rivoluzionare qualche aspetto della vostra vita. Chi sarà coinvolto in una questione legale o burocratica, dovrà far passare l’estate, prima di trovare la soluzione giusta. E quando la troverà, sarà a caro prezzo, per cui vi servirà risparmiare il più possibile!