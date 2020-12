Quali sono gli uomini più permalosi dello zodiaco? Ecco la risposta

Non sono soliti lasciarsi “scivolare” le parole di troppo addosso, anzi tendono a prendersela in modo spesso esagerato anche per un’opinione diversa: questi uomini sono indiscutibilmente considerabili permalosi anche se le motivazioni di questo aspetto del carattere possono essere di diverso tipo, frutto di una forma mentis più complessa di quanto possa apparire, al punto che è possibile fare una vera e propria lista di questi esponenti del genere maschile:

Cancro

L’uomo Cancro è molto sensibile e particolarmente volubile alle parole, anche quelle non direttamente rivolte alla propria persona: anche una critica verso un lavoro non svolto perfettamente ad esempio può essere interpretato come una sorta di attacco gratuito nei suoi confronti. E’ anche difficile farci caso perchè solitamente non ama controbattere ma preferisce restare in silenzio.

Scoprione

Anche lo Scorpione non palesa il proprio animo quando si sente toccato, ma nel suo caso è solito “vendicarsi” con chi ha osato mettere in dubbio la sua parola o criticato il suo operato, criticando gratuitamente a sua volta. Essendo molto arguto, sa come pungere l’interlocutore di turno.

Leone

Ha un ego smisurato e solo parzialmente controllato, quindi se volete farlo innervosire apposta, una critica anche leggera relativa a qualcosa che lo riguardi, anche solo parzialmente, sarà l’occasione giusta per vederlo all’opera. Le reazioni a questo punto potrebbero essere di qualsiasi tipo, ma prevalentemente di orgoglio.

Pesci

Discorso analogo a quello del Cancro, anzi per Pesci la situazione è ancora più estrema dato che tende a colpevolizzarsi e prendersela troppo anche per qualcosa che magari non lo riguarda assolutamente. Ha bisogno costantemente di essere rincuorato ed apprezzato altrimenti resterà con il broncio a lungo.